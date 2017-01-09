自由廣場》（澄社評論）美國的安理會棄權票

◎ 紀駿傑

聯合國安理會在不久前，史無前例地以十四票贊成、一票棄權的結果通過要求以色列停止一切屯墾區活動的決議；投棄權票的是美國。以色列總理納坦雅胡事後發表聲明，表示拒絕接受此決議並斥其為「可恥」，同時以國將繼續在約旦河西岸與東耶路撒冷設置屯墾區。以色列並惱羞成怒地宣布要和許多投贊成票的國家暫停外交合作。

針對此投票以及以色列總理的回應，美國國務卿凱瑞發表一段義正詞嚴的演說，堅定地表達了美國在這件事的立場。凱瑞說，以色列駐聯合國代表在表決前發表一段聲明，期待安理會成員國會根據「我們共同享有的價值」來投票反對此決議。然而，凱瑞回應：「我們的確是根據我們的價值來投（棄權）票的。」當然，美國投棄權票雖然已經是破天荒的舉動了，但沒有直接投贊成票已經算是給以色列保留些面子了，否則根據國際上共享的價值，美國更應投贊成票的。

過去幾十年來，美國一直是以色列在國際上最堅定的盟友，常常甚至是唯一的盟友。聯合國安理會對於以色列的各種決議、譴責案件，最終都是十四票贊成，一票反對而未能通過，因為握有否決權的美國一直阻撓著國際社會對於以色列讓巴勒斯坦建國的方案讓步之要求。此次的決議緣起於以色列持續在巴勒斯坦地區擴建屯墾區，破壞國際社會要求讓此區走向以、巴共存的「兩國方案」共識與決議。美國總統歐巴馬在下台前終於給了以色列這重重的一擊，創下了美以關係的新紀錄，但是對以色列過度友善的新總統川普上台後，卻又可能回到美以同溫層並自外於國際社會共識與價值的過去歷史。

當以色列對於他們自己民族在沒有國家庇蔭時遭受迫害屠殺歷史，要求全世界和他們一起記憶、一起禁忌化施暴政權（例如前陣子對於新竹光復中學嬉戲性地演出希特勒與納粹提出譴責，這部分筆者是支持的），卻同時間持續迫害另一個沒有國家的巴勒斯坦民族，並阻撓其正式建國，這樣的國家只會愈來愈不受國際社會的尊敬與支持。

（作者為國立東華大學族群關係與文化學系教授）