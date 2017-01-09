自由廣場》高三生家長 感慨萬千

◎ 鍾邦友

前幾天高三的兒子拿了張學校特別印製的規格化長假請假單，是詢問家長是否允許子弟自即日起請長假在家準備學測的同意書，兒子還說約略一半的同學打算請假在家，有些同學甚至動作比學校更快，早已在家溫書多日，而學校的期末考也順勢在上週提早結束，身為家長又是教師的我，無奈的在上頭簽名同意，心頭卻是感慨萬千。

近幾年申請入學與繁星推薦的名額，在大學搶學生的私心作祟下大幅成長，學測儼然早已成為升學主流，為了考好這個考試，學生在高三上得遭受現下與複習課程的雙重壓力，哪個孩子不是累出滿額頭青春痘與蒼白臉色？到了下學期，大學在望的同學或歡天喜地，或忙於備審資料的製作，誰又同理仍想衝刺指考的少數同儕？

整個高三的兵荒馬亂，從十二月底直到隔年六月畢業，早已班不成班，學習支離破碎不說，班級的凝聚力更早已被現實利益的考量磨蝕殆盡，深怕在學校虛耗光陰，有「先見之明」的家長早早讓孩子請假在家，何以我們的高中教育被畸怪的考試制度扭曲至此？

日前台大校務會議通過臨時動議，連署反對清大為首的招聯會考招變革的共識，教授們批評新方案會造成災難、偏離正道，是為了搶學生不擇手段，將造成高三學習現場混亂，此舉或許正視高中教育被大考制度破壞的問題，帶頭揭開既久沉痾的病灶。不過平心而論，若非備感新制度的可能潛在威脅，又豈會想到為相對弱勢的高中端發聲？

倘若都要默認學生在家自學比較好，那學校存在有何意義？難道大學端的入學制度設計還要如此一意孤行，繼續成為綁架高三教育失能的元凶？

（作者為綜合高中教師、高三生家長）