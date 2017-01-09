自由廣場》李來希的數學教育養成失敗

◎ 林志翰

年金改革中區座談會在中興大學舉行，全國公務人員協會理事長李來希強硬指出，改革應該要「信賴保護，法律不溯既往」，一九九五年以前退休的老人平均年齡都已經八十五歲躺在醫院了，連出門買藥都有行動困難的老人，政府改他們的十八趴是要這些老人去死嗎？看在筆者眼中，李來希的數學教育養成失敗，幾點意見供參：

首先，一九九五年以前退休的老人平均年齡都已經八十五歲，這種說法明顯誤導視聽，佯裝悲情。以軍公教七五制推算，恰於一九九五年退休的人約為五十二歲，現為七十三歲，要達到數學上平均八十五歲，也就是這批退休軍公教的年長者最高齡為九十七歲，更有為數眾多的一批人活在九十歲以上。

以二○一六年九月內政部公布的「一○四年簡易生命表」統計數據來看，台灣民眾的平均壽命達八十．二歲，其中男性七十七．○一歲、女性八十三．六二歲均創歷年新高，更在世界各國的平均壽命屬於前段班。李來希平均八十五歲的論點，明顯信口開河。

其次，完全舊制的軍公教中，八十歲以上的老人大都身處早年生活清苦的年代，如果當時他們選擇一次退，十八趴的利息非常重要，筆者贊成不予更動，以維持生活所需。但是，領取月退的舊制軍公教，或是退休年資有一半以上屬於舊制十八趴的軍公教，也就是李來希們、吳斯懷們這類的軍公教，這些人沒有繳交或是繳交極低的退撫基金，但是他們的月退俸卻依舊隨著軍公教調薪每年上揚，享有子女學費補助，之前更可領取三節獎金。十八趴改革早已是遲來的正義，這些人假「信賴保護」之名，行自肥之實，完全不顧工作世代軍公教的年金未來，醜陋嘴臉一覽無遺。

最後，政府推動年金改革，一定要先「砍」高官，再「瘦」小吏，才會贏得人民認同與支持。政府對於連戰、吳伯雄等國民黨黨政高官的十八趴處理了嗎？政府對於高階退伍叛將手拿台灣高額月退俸卻一窩蜂跑到中國的賣台行為進行處置了嗎？政府對於非公務人員體系出身的政務官退職後領取月退俸與十八趴的錯誤政策進行改革了嗎？唯有從上而下進行改革，人民才會給予掌聲，改革阻力絕對減少許多！

（作者為數學老師，台南市民）