自由廣場》《青年論政》在反年金改革者的包圍裡思考

◎ 陳信諭

繼上週六年金改革座談於台中爆發激烈衝突，同樣地，昨天（八日）座談於高雄國際會議中心舉行，我與一同聲援支持年金改革的夥伴們，也遭受大批反對者的包圍與嗆聲攻擊。

其實，年金的根本問題在於財務結構無法支撐，台灣即將邁入超高齡社會（即六十五歲以上人口超過百分之二十），加上高所得替代率、低提撥率即將壓垮國家財政。根據OECD經合組織資料顯示，先進國家如美國的所得替代率也不過五十％左右，鄰近的日本，所得替代率也落在卅至五十百分點之間，而反觀台灣軍公教的所得替代率卻高達八十％以上、同時間的勞工所得替代率卻低於軍公教族群將近二十個百分點。這樣的年金制度造成的財政窘境，難道身為青年的我們，不該支持年金改革嗎？

我們並非拒絕軍公教人員享有尊嚴的退休生活，而是我們必須在顧及年金制度健全的前提下，反省台灣長期被詬病為「軍公教福利國」的制度性差異造成的勞工與軍公教對立，換言之，歧視其實是鑲嵌在制度之中，我們必須深切反省制度的不健全，並透過改革過程中彰顯台灣未來應有的公平正義價值。

筆者必須強調，年金改革並非清算，而是把退休收入調整到合理的範圍，並將各行各業調整至「相對公平」的程度，這也是轉型正義於國家財政面的體現：反省不當制度設計造成職業群體間的對立，這必然是國家的責任。過去，國民黨政府一味將結構下受害的兩造雙方—公教與勞工推上火線、造成對立，而政府的職責卻在這個過程消失殆盡。因此，我們要追求的，是能夠彰顯公平正義與老年尊嚴的年金制度，讓台灣的「所有國民」皆能在退休後依然能夠享有有保障的生活與尊嚴。

過去不健全的制度所造成的社會不正義，使現今青壯年均成為青貧世代而無法翻身，還需支撐起搖搖欲墜的年金制度，這樣的現象難道不值得我們青年世代挺身支持年金改革，並且與社會共同討論與反省嗎？

（作者為廿八歲醫師，高雄市民）