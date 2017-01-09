自由談》不容暴力綁架台灣

一股黑雲籠罩台灣天空！這股黑雲企圖暴力綁架台灣，讓大多數人心生恐懼，只能沉默任其擺佈！

不管黑道、白道、紅道、黃道或什麼道，動用暴力手段就是「黑」，這股黑雲企圖黑掉大多數民意支持台灣主權獨立、黑掉言論自由、黑掉民主開放空間、黑掉政策理性討論、黑掉改革，讓台灣一直沉淪、一直沉淪直到傾覆無救的黑暗深淵…。

黑雲籠罩最惡質的例子之一，就是香港雨傘革命領導人黃之鋒、羅冠聰等人，應時代力量之邀來台灣參加座談會，激進統派團體動員部眾激烈鬧場，一小撮黑衣人如影隨形企圖襲擊圍毆他們。

黑衣人的企圖很清楚，就是用暴力封口，封住香港民主自決的口、封住台灣獨立自主的口，台灣是民主法治國家，清平世界、朗朗乾坤，怎麼卻讓這款黑衣人仗著暴力，囂張壓制言論自由的事一再發生？

過去社會各界視那群人的惡質手段為癬疥之疾，現在那群人暴力囂張更嚴重，且與近來中國激進媒體對台文攻武嚇調子暗合，直接侵犯台灣人民免於恐懼的自由，檢警若不能依法嚴辦，未來恐怕會成腹心大患，令人擔心的是，台灣被黑雲蓋頂、暴力綁架。

黑影幢幢不只是針對港獨而已，日前政院的日本食安公聽會，也遭親中反日同質團體製造衝突鬧場，不得不喊卡。

連年金改革座談會，反改革的陳抗者也有人帶頭，在場外以激烈手段，阻止受邀代表進場發表意見。年金制度改革如因有心人製造衝突而失敗，國家必定敗壞，大家都完蛋，那我們何必繳稅供養反改革者領取肥厚年金？

在此重申，台灣不容暴力綁架、不容黑道綁架、不容統派綁架、不容反改革勢力綁架，哪個政府首長做不到，非下台滾蛋不可！（胡文輝）