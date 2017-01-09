自由共和國》飯田將史／川普新政權下的習核心

飯田將史／日本防衛研究所主任研究官

二○一六年十一月八日，大大出乎了人們的意料，川普當選了美國新一屆總統。在競選過程中，川普不強調促進自由和民主主義這一普遍價值，而主張有必要與俄羅斯總統普廷和中國國家主席習近平等各國領導人進行直接對話。另外，對於日本和南韓等國家，要求大幅度增加美軍駐留經費的負擔，主張要脫離ＴＰＰ（跨太平洋夥伴關係協定）等，顯示出要改變歐巴馬政權一直推進的亞太再平衡政策的姿態。

在中國也有意見期待川普當選總統會對南海政策或許有利。從來，為了確保漁業資源、石油和天然氣等海洋權益以及在南沙群島領海主權問題上取得優勢地位，中國依靠海上法執行機構和人民解放軍強行推進進駐南海。針對中國從菲律賓奪取對黃岩島的管轄，通過大規模實施填海構築人工島，以推進其軍事基地化的這一行動，歐巴馬政權認為這已損害了美國的戰略利益而加強了警惕。從二○一五年十月起，美國海軍開始在南中國海實施了航行自由計畫，同時積極強化軍事存在，隨之，圍繞南海美中對立不斷高漲。

二○一六年七月，因菲律賓提起訴訟而對其審議的國際仲裁法院做出裁決，全面否定了依據「九段線」中國所主張的歷史上的權利，為此，不接受這一裁決的中國實施了大規模的軍事演習，使南中國海形勢越來越緊張。但是，當主張要與中國加強關係的杜特蒂一就任菲律賓總統後，中國以提供巨額經濟援助，實現了與菲律賓恢復對話，緩和了對立關係。一般認為，對亞太再平衡政策不太感興趣的川普總統的上台，在圍繞南海問題上，想與周邊各國和想要平息與美對立的中國有利。

但是，到了二○一六年十二月二日，由於川普與台灣領導人蔡英文舉行了電話會談，使事態發生了巨大變化。據悉，這次電話會談川普談到了美台經濟和安全保障問題密切關係。對此，中國予以強烈反對，並要求川普不應與台灣保持政治上關係，遵守「一個中國」原則。但是，川普在微博上抓住南海問題反駁道：「中國在南海建設大規模軍事設施，有沒有得到我們的許可呢？」而且，幾天後又在電視節目中，就貿易等問題，指出如果與中國的交易談不妥，「就沒有必要受一個中國政策的束縛」。

只要看一下川普迄今的言論就可以知道，川普新政權對華態度將要比歐巴馬政權更加強硬。歐巴馬政權雖然在安全保障方面以南海問題等對華警惕為背景一直加強對中國抗衡的姿態，但在經濟方面則不指責中國，在氣候變遷問題等上更採取了協作應對。然而，川普卻強烈指責中國操縱外匯和不公正的貿易制度等，並暗示針對這些問題，在對華談判中可能打台灣或南海牌。也就是說，估計川普新政權無論在經濟方面還是安全保障方面都將以強硬的態度對付中國。

如果這一預測正確的話，那麼，就會迫使習近平政權在南海問題上難以掌舵。在鄰近二○一七年秋召開的十九大黨大會，習近平政權力求緩和在南海的美中緊張關係，但對於打著「中華民族的偉大復興」口號的習近平政權來說，實際上對美國幾乎沒有讓步的餘地。加之，如果川普政權在經濟方面也迫使中國讓步的話，那麼，對於面對黨內權力鬥爭和高漲的民族主義的習近平主席來說，就連要演好美中關係有所好轉這一點恐怕也難以實現了。當前南海問題的去向，在很大程度上將取決於習近平主席能否壓制住國內的強硬論調，能否維持住緩和緊張局勢的態度。這將成為測驗做為「核心」的習近平主席領導能力的一塊試金石。