鏗鏘集》詹啟賢．吳敦義．王金平

詹啟賢、吳敦義與王金平這三仙，屬性相近，都是台灣人，年高德不劭，吃國民黨奶水長大，與國民黨「反攻大陸」、「中國統一」、「反台獨」的口號貌合神離，卻沒有種丟掉國民黨的奶嘴。

他們靠拉攏地方角頭為國民黨賣命，做為混跡國民黨的本錢，卻打不破在國民黨只能當老二的宿命，更缺乏年輕世代獨立自主的銳氣，沒有自創本土政黨的眼界與膽識。

詹啟賢不保晚節，在國民黨慘敗後，去充當首席老二，作柱子和黃復興的葉克膜，弄得一身腥，終是以「請辭」善後。如果他真有本事、有理想，何不自創一個認同台灣的政黨，而要去當門神，自取其辱？

國民黨在台灣一黨專制，吸收三仙這種人作樣板，靠的就是不義政權與不當黨產提供的奶水。現在不義政權丟了，不當黨產正被追討，黃復興有票無錢，三仙之流也只取不予，順應潮流，讓國民黨自然死亡，對台灣民主正常化是好事。

但吳敦義還要迷戀國民黨軀殼，想競選「中國國民黨主席」，那真是不知悔改的奴才派。接下不光彩的招牌，黃復興掛帥的黨工，一群向北京叩頭的「反共」退將，不當黨產被充公或進特定私人口袋的政黨，吳敦義還不如白海豚！

三仙最精的還是王金平，他選擇與馬英九對幹，以保立委身分，安享政治晚年；他吃人奶水，抬轎到底，卻最不得黃復興歡心；這次出面挺吳敦義，但國民黨主席未必能放棄黃復興心態與權貴繼承。

沒有不當黨產與執政，國民黨奶嘴已缺貨，有心的台灣政客，應自組本土民主政黨，與民進黨作良性競爭，不要再被外來「革命政黨」的陰魂綁架！

（作者王景弘，資深新聞工作者）