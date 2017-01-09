社論》「和平」是務實的 「統一」是務虛的

二○○五連胡會，二○一五馬習會，乃至洪習會、藍八團、國共論壇，北京對國民黨明幫暗助，但這個兄弟黨終究是江河日下，內鬥內行，外鬥外行，統戰不了台灣人民，只能死賴著北京。解放軍退將氣得說：中國國民黨「爛泥扶不上牆」，「不能寄望於國民黨」。

其實，問題出在霸權心態與鴕鳥心態，北京一直不願正視台灣的民主。總統大選三八○萬餘票，立法委員三十五席，國民黨完全在野實在無力跑龍套了。一如，北京加持的統戰派遣工，在台灣社會皆屬負面評價，這一類人穿梭兩岸搖旗吶喊，只會嚇跑一票票的中道力量。怪的是，北京偏偏愛用這種人、這種黨。於是，台灣人民只能歸納出北京不懷好意；北京愈反台獨，支持台獨的人反而成長。「不能寄望於國民黨」，說好聽一點是一種覺醒，但覺醒後北京能寄希望於誰？

「寄希望於台灣人民」，至少比「寄望於國民黨」合理一些。不過，高喊「寄希望於台灣人民」，又不尊重二三五○萬人的選擇，矛盾不通。何況，台灣人民只想自決台灣前途，無意跟十四億人編織中國夢。民進黨完全執政，承載的民之所欲不言可喻，施壓新政府吞下兩岸同屬一中，就是對台灣人民的政治霸凌。跳過台灣的主人，硬要民主政府出賣主人，兩岸僵局不正是北京一手造成的嗎？下層結構決定上層結構，對台灣民主生活視若無睹，鴕鳥般把頭藏在意識形態的沙坑，豈能扭轉台灣認同深化、兩岸漸行漸遠的客觀發展？

戰機繞台，航母繞台，既是威脅，更激發台灣人民的共同感。台灣的安全和平與獨立現狀，事涉多國利益，不是北京能夠逞兇鬥狠片面改變的。否則，「解放台灣」也不致改頭換面成「和平統一」。我國首次總統直選，中國對台飛彈試射，台海危機一觸即發。當時，柯林頓下令兩個航母戰鬥群到台海附近，嚇阻解放軍鋌而走險。地緣政治上，軍事行動比政治口號敏感多了，喊一萬次一中跟試射一枚飛彈，反應天壤之別。戰機航母繞台如果越雷池一步，踩到地緣政治的軍事紅線，那麼，美日安保等機制，不可能不「快速打擊」，這也是「武力統一」的極大風險。當然，台灣自我防禦的決心與能力不可或缺。

「武力統一」難行，「和平統一」呢？「和平」是務實的，對中國與區域都有利；「統一」是務虛的，務虛之事務實來辦，同時也給自己的統治正當性埋下地雷。「統一」的虛構，裂縫已經由隱而顯。川普質疑「一個中國政策」，安倍掛牌「日本台灣交流協會」，貌似堅固的一中大樓支柱動搖。運作其他國家重申一中，就像妄想穩住其他支柱來保住危樓，結果恐怕徒勞無功。當「台灣總統」成為國際詞彙，台灣這個國家也從抽象走向具體，它將開始對虛構產生解構作用。台灣有主動有被動，除了駕馭北京這個變數，更需因應國際變局借力使力；並以民主對話釐清且鞏固國家認同，乃至擺脫中國經濟磁吸走向正常國際經貿，從而飽滿內在力量到足以負荷終有一天來自國際的正常眼光。

一九四九到一九七一，聯合國虛構中國代表權在中華民國，直到二七五八號決議真實終於浮現，中國代表權在中華人民共和國。而因國共內戰糾纏不清，台灣被國共宣稱屬於中國的一部份，取而代之成為另一種虛構。在台灣內部，此一虛構經由民主實踐，早已大體上回歸真實。

至於國際，出乎意料卻也事出有因地，竟在中國霸權崛起之際，出現了戳破虛構的反高潮。或許，一如當年聯合國從虛構到解構之經年累月，台灣最終取得正常國家身分也是持久戰。這場持久戰，台灣人民已經鎖定總目標，八年傾中總路線也阻擋不了；本土政權應當準確掌握民意，審時度勢推進這條邁向正常國家的主軸。而其關鍵，繫於完全執政者，是否以面向歷史的「政治家」自居，讓內部的國家意志與外部的國際承認達於最大交集。