自由廣場》無米樂 無田不樂

◎ 蔡志鏗

「無米樂」中的崑濱伯，獲聘為總統府國策顧問，他在接受媒體訪問時說，如果有機會向總統提建言的話，他會建議政府把閒置的農田分成一小塊一小塊，分租給想務農的民眾，讓台灣的農田，每一處都能獲得充分利用。崑濱伯表示，台灣農田不能閒置不用！

以前出雪山隧道後，看到的宜蘭平原，滿眼都是平坦翠綠的農田。曾何幾時，現在看到的宜蘭平原，卻是佈滿各式各樣農舍。其實，不只宜蘭，全國各縣市的農地正逐漸遭到吞噬，許多人假借興建農舍當幌子，卻蓋成一棟棟供地下工廠使用的超級怪物，正如雨後春筍般地矗立在各地農田裡。

最近農地上的違章地下工廠越蓋越多，越蓋越大，也越蓋越快，以我所住的村落為例，違章地下工廠的數量，竟然遠遠超過村民住宅數倍之多，看得讓我的心不停地淌血！

農田閒置不用，任其荒蕪，固然令人感到相當可惜，但是更讓人惋惜痛心的是，萬一農田被誤用或濫用，被蓋成違章的地下工廠，那就像踏上不歸路一般，永遠再也無法恢復農用了，其嚴重性比閒置更超過千萬倍，農業主管機關應速謀改善之道。

建議小英政府關注農地遭違章地下工廠蠶食的慘況，拿出有效的政策，杜絕農地遭誤用和濫用的情況持續惡化下去。農地回歸農用，台灣農業才有未來可以期待。

（作者為退休人士）