自由廣場》台灣安全心腹之患

◎ 黃世澤

香港眾志秘書長黃之鋒、香港島國會議員羅冠聰，前往台北參與時代力量所舉辦的座談會。黃之鋒雖然並未對外透露行程，但在香港機場遇上一群鬧場的中國人，抵達台北又遇上愛國同心會、中華統一促進黨的人抗議和追打，得由警方保護。

愛國同心會以及中華統一促進黨的行為，不僅有損其他人的言論自由，令其他人受到威脅，而且這種行為對台灣的國家安全構成實質威脅，如果蔡英文政府不對愛國同心會以及中華統一促進黨採取強硬行動，不僅有更多香港政界人士來台時，可能受辱甚至受襲，而且這些人在台灣從事的破壞國家安全行為，亦不會僅止於出現在香港反對派政治人物訪台，很可能不少刺探軍情等業務，都由這些人士負責，這肯定是台灣安全一大隱患。

由於愛國同心會有不少是嫁來台灣的中國配偶，應重新審視她們當年移居台灣的申請，如有偽造文書等情事，應予以驅逐出境。而中華統一促進黨不少是幫會成員，應加強取締這些與中國勾結的幫會份子，若有其他犯罪事實，宜儘速起訴，以收打擊親中幫會成員之效。

長期而言，台灣應修改刑法，受中國政府資助，從事阻礙他人於台灣行使自由的人，亦可視為受外國政府支配、危害台灣國家安全，而並非台灣出生的相關人士，亦可取消其台灣居留權及國籍，並立即驅逐出境。支持中國統一是言論自由，但協助中國政府危害他人權利，這絕不是受法律保障的言論自由。

（作者為居港英籍時事評論員）