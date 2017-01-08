自由廣場》年金改革干預校園自主

◎ 呂謦煒

這幾個星期正逢大學生期末考，正是同學們要充分利用圖書館或自修室，進行最後一波衝刺的時刻。政府卻選在這個時候，將爭議性極高的年金改革座談會搬到大學的圖書館，大量警察就這樣進入校園，將大學的圖書館圍得水洩不通，把抗議者圍在外面的同時，也將學生們圍在外面。

在「大學自治」精神之下，為了塑造健全學術環境，保障百分之百的言論與講學自由，向來有「軍警不入校園」的原則。以我所就讀的台灣大學為例，其組織規程第五十九條即明訂「軍、警未經校長委請或同意，不得進入校園」。過去在戒嚴時代，當時的國民黨，面對台大的「大學廣場」，已多有芥蒂。時至今日，做為國家機器象徵的警察，竟堂而皇之且大量地進入校園，控制了代表一所大學最重要標誌的圖書館！

由於小蝦米難以對抗大鯨魚，因此，現代民主政治透過「法治」形式，著力於防止國家機器的濫用，極力限縮政府權力的行使。固然這次警察進入校園，可能只是為了維持「年金改革座談會」的秩序，但是此例一開，即標誌著國家機器有各種巧門得以進入校園內部，干預校園自主，限縮學生權益。自己的圖書館不能自己用，這樣的校園還有什麼自主性？

由總統府直轄的國家年金改革委員會，於錯誤的時間點在錯誤的地點召開中區分區會議，不僅忽視學生們準備期末考的需求，更為國家機器進入校園大開方便之門。為了護衛大學自治與校園自主，我們必須嚴厲譴責！

（作者為中國國民黨青年團總團長）