自由廣場》德國老闆不怕一例一休

◎ 劉威良

德國二○一六年的經濟正向成長，有如度過黃金期一般，專業職工被強烈需要，國家稅收比往年高許多，失業者人數降低。德國一週工時限制四十小時，從二○○四年實施至今，再加上一年每個人都有平均三十天的年休假和一年十三天的國定假，德國經濟卻自二○○九年以來，每年都蒸蒸日上，老闆現今的問題是，找不到足夠的專業人員工作，沒有人說要出走。德國企業一般在每年六月發休假金，並在十二月發耶誕年終金，員工一年大多可拿十三個月薪水。這會不會也是台灣今後大多數勞工的展望，大家實在沒有必要現在就唱衰一例一休。

德國人的休閒時間，常常就是去運動、看戲劇、聽音樂會、看電影、享受三個星期以上的度假。而一般休閒時間，也有很多是讀自己喜歡的書，和家人玩益智遊戲，學童大多不用花太多時間唸書補習。家人相處時間比較多，非民生用品的價格雖貴，但商店也大多在星期日及國定假日放假，在德國消費時間比台灣限制多，存錢機會也就多。休閒多，花錢大多是擴大內需。另外，大家覺得難民收了上百萬，用國家稅收養他們，德國收支一定會出現赤字。事實上，一百萬難民的消費就在德國，政府給難民零用錢，就像發消費券一樣，擴大內需，建築業大興土木蓋房舍，民生用品與電子產業都會增長消費。被承認的難民允許工作後，也填補了勞力市場上不被喜愛的粗重工作。

台灣老闆看員工沒有拚命工作，減少工時但薪水要發一樣多，心情不好，大力埋怨，可以想像。但台灣老闆應該想想如何有效經營，才是最需要檢討的。為何德國老闆可以，台灣老闆就非得要靠血汗勞工不可？台灣企業此時也是產業升級、提升工作效率、改善體質的良機。

台灣過慣了方便便宜的生活，在一例一休後，可能會看到假日部份行業不營業，民眾在假日可以被服務的機會減少一些，但這也代表大家多出許多時間可以休閒消費。一例一休上路，代表台灣慢慢要脫離血汗勞工的時代，勞工可以多一些休閒，或是假日賺更多加班費，是社會進步的象徵。

（作者著有《借鏡德國》）