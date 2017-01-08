自由廣場》政府企業不必火車對撞

◎ 陳紀元

由行政院擺出央行、經濟部、勞動部、公平會的陣仗，每位高官都在講人力成本的增加只占營業費用一小部份，好像企業經營者們很不會算成本，發言人連亞當史密斯的「一隻看不見的手」神主牌都搬出來，可以想見企業及社會對一例一休等新制，反彈絕對非同小可。

政府規劃勞基法修正的如意算盤擺在藉此增加勞工收入上，若企業不接受加班費增加，就必須增加人力，至少也達到提高就業率的效果。然而，在每日及每週最高工時、每七日一例等限制下，企業經營者的決策彈性被限縮到每日、每週、每七日，造成企業調整淡旺日、淡旺月困難時，這些修法效果就很難實現。

企業經營輸贏自己承擔，所以講究效益，其中之一即為「人均效益」，很多人會誤會人力少就是剝削過勞，但人力少不等於人力成本低，對企業經營而言，若可以的話，寧願給一個人兩倍薪水，而不會多增一個人，因多一個人就會增加管理成本、設施成本及麻煩，必須隨時避開「帕金遜定律」，以免組織臃腫，所以思考的出發點，一定與一直沉浸在「帕金遜定律」的政府部門不同。這也是為何現在已有企業不增人手，而採縮短營業時間，拿掉來客較少的「淡時」，以免浪費「寶貴」的最高工時與一例一休，但這會不會造成客戶不上門的惡性循環，或消費者改變方便的生活習慣，則有待時間印證。

企業的收入、員工的收入，都是要靠勞資雙方用手做出來、用腳跑出來、用腦想出來，不是用筆寫一寫就有的。一例一休、最高工時等規定，並不見得企業不能接受，為儘速平息爭論，當務之急是將每日、每週、每七日等限制拉開，例如工時以每月計、例休假以每季計，總數不變，以維護企業經營的彈性，也不失修法的本意。

（作者為行政院公平會前副主委，南台科大財法所副教授）