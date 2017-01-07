自由廣場》一例一休資方大補帖？

◎ 許又方

自從勞基法修正案「一例一休」通過後，企業界一片罵聲，紛紛抗議此舉將造成人事成本提高，許多業者甚至跑在前頭，宣布調漲產品售價以因應之。令人匪夷所思的是，不少勞工朋友也跟著起鬨，說「一例一休」壓縮了工時，讓他們賺的錢變少了。

這就奇了，既然勞工朋友收入變少，那麼雇主的營運成本怎可能增加？深入一點理解，即知這是因為新法嚴格規定工時及加班費的倍數支付，因此雇主不能再像過去那樣任意要求員工義務加班或僅給付少得可憐的加班費。換言之，過去台灣企業的「人事成本」其實多半建立在員工勞力的剝削上。因此，「一例一休」的制度其實正是為了矯正往昔那種勞資不對等的扭曲狀態，讓勞工可以在合理的工時下從事勞務。試問，這樣的建置有何可議？

到過德、日等先進國家旅遊的朋友相信都曾有以下的經驗：公車開到一半突然在路邊停下。原來的司機匆忙下車，由另一位司機上車接手，繼續旅程。原因何在？因為這些先進國家為了運輸安全，嚴格規定司機不可超時開車。這是對公眾絕對有利的事，沒有人會反對。但為何到了台灣，竟會有人抱怨因此薪水變少、車票變貴？難道大家為了錢，可以把生命安全暫時拋在一旁？我們在超商可以廿四小時買到生活必需品，但可曾想過，這種便利性其實是犧牲很多人的血汗換來的？又是否曾想過，台灣勞工習慣性的超時勞累，已造成多少社會資源的過度消耗？比如說，累了、病了，健保的支付必然大幅增加。難不成我們努力掙錢，最後的目的只是為了花錢買藥、看病？

至於那些因為「一例一休」而大喊人事成本提高，忙著要產品漲價的企業主，筆者也希望他們應本著「良心」。試問，過去油價每桶超過一百美元時，他們便「義無反顧」地漲價，但後來油價跌到每桶五十美元，這些企業有降價嗎？成本提高時轉價消費者，成本降低時裝傻繼續賺。這種嘴臉，不禁令人懷疑他們大聲嚷嚷「一例一休」造成人事費用高漲云云，純粹只是想趁機海削消費者一筆的藉口罷了，或者，藉此向政府要脅，放棄勞基法修正，好讓他們可以像過去般繼續剝削勞工。司馬昭之心，路人皆知，全民豈可不鳴鼓而攻之？（作者為東華大學教授）