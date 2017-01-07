自由廣場》林全該補修經濟學了

◎ 田台仁

勞基法修法的目的，在捍衛與增進就職者權益。但目前輿論主流認知卻反而是：減少工時→反映成本→必須漲價；但漲價，反過來會傷害勞動者造成生活負擔。所以無須修勞基法！

這是天大誤會！這不是勞資拉鋸，而是以加右減左的「定量」概念來看經濟所致。經濟的本質若是定量零和，發展就不可能！是因為經濟先停滯了，認知才會落入定量零和的陷阱。

此陷阱並非偶然，小英總統去年「威權體制下大家不都選擇服從」的失言，也是一種政治的零和思維。它暗示著逆來順受，所以無須改革。於是「漲價必然論」與「威權服從論」分享共同的「零和哲學」，並從上到下貫穿著執政團隊。

好事一樁的「一例一休」，居然被搞到「漲價必然」的歪理。只會一味拷貝教科書的經濟學者林全，應該補修一些經濟學了。

漲價與否，不受單一因素左右。每週工時多少與漲價更無必然關係，全年不休照樣漲價。欲漲之價，何患無辭？既然市場特性如此，當最高行政首長豈可說出「漲價必然」的不負責任的話，暗示資本家「漲價有理」。

供需市場的因果不是雞與雞蛋的關係，非僅供方所能左右，關鍵要所有的生產結果，都必定受制市場的消費。於是，經濟藥方必須以勞動者為主的「消費力」切入。若廣大勞動者節食縮衣，再低的生產成本又如何？餬口的消費能力僅能帶來餬口經濟！換句話說，壓低成本無法提升消費量。反之，高消費力才能帶動高產能，讓資源不囤積地持續流通。

透過政府政策引導，以減少工時來增加休閒時間，可增大市場消費量、加快資源流通，經濟的餅就自然做大。一圈下來，「直觀的成本增加」反而成為消弭漲價，並提升經濟層次的助力。那時何須在乎一例一休或每週卅二小時？

擴大觀之，早在川普勝選之前，西方引領貿易繁榮的時代已顯萎縮警訊，倚仗出口貿易的經濟小國必須調整策略，透過提升產能與行業縱橫創新，以期朝向高流通的自給自足模式。

現在看來，英全政府尚未體認到貿易經濟必定衰退，南向政策必受到影響的嚴酷，還待在戒嚴時代定量零和的思維中！若持續這樣，不僅二○一八恐難樂觀，連台灣也將喪失抓住「變」的契機！（作者為經濟學人）