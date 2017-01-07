自由廣場》眼看著好事變壞事

◎ 周倪安

如果你有機會前往歐洲的一些國家比如荷蘭、瑞士或德國旅行，不難發現許多店家休息的時間是在晚上六點，遲至七點，只剩下為了保全而留下明亮的燈光，一般超市或許會晚一點大概是八點打烊。筆者曾停留瑞士數日，考察他們連消防隊和警察局在晚上也是休息的，深夜時刻要報案連敲了警察局的門超過五分鐘才有睡眼惺忪的警員來開門受理，他們如是的生活方式會讓台灣人覺得驚訝嗎？

台灣地狹人稠，我們似乎很習慣不用ＤＩＹ就有很方便的生活。我們感到唾手可得而十分便利的生活，仔細想想，是來自許多任勞任怨犧牲自己家庭生活的工作者和幾十年來總是傾向資方的法令政策的保護。

比較先進國家，我國的勞動市場不論是「一例一休」或是「二例」，確實是到需要改善的時刻。可惜，在野黨與部分勞團的抗爭方式，以及閣員幾乎不會與社會溝通的兩造平行線，讓一般民眾是看得「霧煞煞」，直到今年感到許多切身的花費都喊漲才感到「氣呼呼」！提升勞工的待遇當然是美事一樁，但如果少了衡量我國國情、產業狀況、企業規模、消費者心態以及行業特色，一件美事變成罵聲不斷，甚至讓勞資的關係惡化猜忌，就很可惜了。

大方地給予「欠稅大戶」寬限期延長成五年，中小型甚至是微型企業主改變時間只有一個月，實在過於突然！許多業主的心態及財務必須重新調整，有的甚至會在這波改革中關門大吉，當然也會有新興產業崛起，而這些應有的心理準備與討論，過去大都埋沒在吵嚷有無「七天假」裡，未藉完全執政的優勢與真正的勞工和消費者多一點耐心溝通，閣揆還冒出「漲價是必然的」一句話，不免讓原本善意漸進的勞動條件改革失焦。（作者為前台聯立法委員、現任台聯行政部主任）