自由廣場》四千決議案轟炸臨時會

◎ 羅傳賢

立法院臨時會即將處理在野黨團對總預算案所提約四千決議案，這些提案包括金額刪減的修正及附加金額凍結、調整執行事項等單純決議。未來協商，如發現有不符合預算法所定要件者，議長似可依其秩序維持權，勸導或逕行裁決將其列入附帶決議事項，以避免進行冗長表決而功虧一簣。

全面改選後，立法院為反映新的民意及顧慮政治的現實，預算案雖仍照案通過，但卻作成一大堆的附帶決議。為進一步法制化，乃制定每年度中央政府預算執行暫行條例，並規定立法院決議的應行辦理或注意事項或附帶決議，應由各該機關參照辦理。由此可知，立法院通過的附帶決議等係普遍存在的事實，但其是否具有法律的效力，一直為爭議不斷的問題。立院於民國八十七年廢止預算執行暫行條例，改於預算法第五十二條增定：法定預算附加條件或期限者，從其所定。但該條件或期限為法律所不許者，不在此限。立法院就預算案所為之附帶決議，應由各機關單位參照法令辦理。

所謂條件或期限，指法律行為的效力發生或消滅，繫於將來是否發生不確定客觀事實，或將來確定事實發生期日或時限的屆至。這些附加是針對預算的修正而為補充或限制的規定，有「但書」的性質。然基於預算同一性原則，必須與預算項目有正當合理的關聯，且非獨立或為額外的程序要求。

基於明示其一，排除其他的法理，臨時會待決的提案中，有些為再同意的限制條件，如凍結金額，有些是額外的程序要求，內容並不符合條件或期限的要件。在程序上，其僅由立委於審查預算案時，以臨時動議提出，未經第一讀會，在審查中也未進行詳細討論即作成決議，似不符縝密的三讀公示程序。

基於議會民主及法治國家原理，議員有共同促進議事效率及秩序的義務，而非阻撓議會呈現其意志，議會有權排除不當的議事妨害行為，主席也有義務避免並阻止濫行議事杯葛。基此，立法委員行為法已明定，立法委員應秉持理性問政，共同維護議場秩序，不得有不遵守主席依規定所作裁示的行為。期望立委諸公，理性協商審定總預算案，造福台灣。

（作者為中央警察大學法律系兼任教授、前立法院法制局長）