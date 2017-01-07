自由廣場》誰讓朱婉清 逍遙法外？

◎ 張勳慶

因侵占央廣公款，棄保潛逃海外的前央廣董事長朱婉清，在二○一三年六月追訴法定期限已過回國。卻在日前經媒體報導，在自家豪宅大宴賓客惹出爭議。更讓外界對當初用以刑法去論罪，產生是否有身分上的認定錯誤，認為當以貪汙治罪條例方符合，這也將對朱婉清是否已經過法定追訴產生豬羊變色效應。

央廣，雖然是財團法人，基本上就是國家對外的發聲管道，透過空中和網路的傳送，去讓外界認識台灣和中華民國政府。至於財團法人，也只是一層包裝，這就和農委會、經濟部、國營事業旗下轉投資的財團法人一樣，在主要資本和工作內容，仍是負擔一定政府政策任務，否則退輔會轉投資欣字輩瓦斯公司，怎會安插一堆退役將領去享肥缺。

央廣的廣播內容，資金主要來源，政府可主導人事，還有歷任央廣董事長都是黨政人物，那麼侵吞公款，實為廣義公務員去把納稅人的血汗錢挪到個人口袋中。這若不構成貪汙理由，那政府出資的諸多財團法人，立委又有何資格過問和監督？

很明顯當初會用刑法去論罪，是檢察官把財團法人當成民間團體，而沒有對不同財團法人成立和執行工作有深入分析和調查。這也讓朱婉清可以棄保潛逃十七年後無罪一身輕，還能住豪宅又樂逍遙。假若此案不能亡羊補牢，那往後政府旗下的財團法人，豈不成了貪官的私囊，任其五鬼搬運，全民只能當冤大頭。（作者為文字工作者）