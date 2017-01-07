社論》好主張為何變成壞政策？

「一例一休」爆發嚴重後遺症，民怨沸騰，林全院長一席「漲價是必然結果」的冰冷談話，有如提油救火，小英政府再度成為輿論怒火的箭靶。令人匪夷所思的是，當初主張更為嚴苛的「兩例」，差點釀成更大災難的國民黨，搖身一變成為批判的主角。不過，英全政府擁有國會過半席次，想通過何種法案在野黨幾乎難以阻擋，因此一例一休的苦果仍應由小英總統一肩擔起，怪不了反對黨走偏鋒。

小英執政後，何以諸多立意良善的改革措施，最後都荒腔走板，招來一片罵聲，導致滿意度急速下滑？以一例一休為例，探討一個宣稱可以提升勞工的勞動條件、所得之進步法案，竟然修成各方沒有一個滿意，所謂「漲價、放不到假、薪水不漲」三輸的局面，最能看出英全政府的問題何在。其實，從華航罷工事件抗爭訴求的照單全收、國道收費員資遣條件的加碼買單，小英總統的起手式就充滿文青治國風格，洋溢浪漫的人道關懷，但其執政團隊顯然欠缺專業與執行力，也缺乏效益與衝擊的評估，因此往往只是繪出一幅美景，意圖以文字創作的魔力在人間打造一個理想國。換言之，小英總統的文青治國模式有兩大缺憾︰一，空有亮麗的口號與標語，卻沒有付諸實現的可行步驟；二，只有浪漫情懷，卻不見堅定的核心價值與信念，以為只要經過溝通協調後的結論就是正確的政策。此兩者加上缺少貫徹執行的勇氣與魄力，便導致一些好主張變成壞政策，讓支持者與反對者都失望的局面。

其實，落實週休二日是人均所得逾二萬美元國家最基本的勞動條件，既然如此，何以修法之後卻招致惡評與負面衝擊。其最大的致命傷就是缺乏彈性，企圖以一套固定的工時制度，例如一例一休應用於所有產業。殊不知現行勞基法根源於四十年前的工廠法，規範的對象是生產線上的勞工，但今日產業種類繁複，各具不同運作特質與市場利基，勞工亦分勞心者與勞力者，生產作業更非全部都在工廠內進行，而服務業成了產業主流，創新產業與分享經濟則快速崛起，要把這些產業綁在一起，以同一套工時制度套用在製造業、服務業、運輸業、醫療、媒體、研究機構，甚至先進的分享經濟、物聯網等，有如大清律令適用於民國，乃有時空錯置的荒謬，更會綁手綁腳，阻礙經濟的發展。

再者，規定太過繁瑣複雜，「例」與「休」的不同涵義，以及加班費的算法，就像批評者所稱是「文言文」，不是市井小民望之即知的白話文，其艱澀之處甚而勞動部長也不求甚解，對部分新規定猶須就教於學者，才能做出清楚的解釋，如此則企業勞工又如何了解相關法規，保障自身的權益。尤有甚者，僵固的工時制度不適合研發創新的產業需求，勞動部長或許不懂，經濟部長難道不能為產業發聲？部會是同一個團隊，經濟要拚「5+2」創新產業，勞基法規範的勞動條件攸關重大，而經濟部長在此一議題上竟然沒有發揮積極功能，使勞動法規有助於產業發展，凸顯英全政府除了專業能力欠缺外，橫向聯繫的功能亦顯不足。

馬上得天下，不能馬上治天下；文青可以操作好選戰，取得政權，治國卻不能靠文青。道理是一樣的︰治國必須務實，理念要落實為政策，必須經過專業的評估與擬定可行步驟，不能只喊口號，只相信文字的魅力。好的文字只能感動人於一時，好的政策才能造福全民於永久。經過一例一休的錯誤嘗試教訓，小英總統必須徹底改正文青施政風格，要兼具創業家與理想家的特質，以感性號召改革，以理性落實改革，則未來在改革的戰場上，如年金改革、司法改革、老舊危險房屋重建、稅制、婚姻平權、長照、電業法等，方可突破爭議與阻撓，帶給台灣新的希望。