自由廣場》台灣沒有朴槿惠

◎ 陳茂雄

因為任由閨密崔順實干預政事，並爆發賄賂醜聞，韓國民眾接連上街抗議，要求朴槿惠下台，國會也在上個月通過彈劾朴槿惠案。韓國憲法法院則於五日開庭，正式審理朴槿惠總統彈劾案。台灣的蔡總統民調也是雪崩式下降，綠營民眾擔心台灣是否會出現朴槿惠效應，民調降到四％，造成中國國民黨班師回朝。也有反蔡人士積極推出新人參選，以取代蔡英文。

事實上，不要說民調降到四％，連降到馬英九的九％都不可能，馬英九算是很特殊的人，他的九％不只是空前，也是絕後，一般政治領袖不可能降到這個數據，雖然馬英九在施政方面不只綠營抵制，連一般中性民眾都不能接受，但也不至於降到九％，所以會出現這個數據，是他挑起內鬥，更出現郭冠英、白狼、董淑貞等人敵視台灣人的效應，因而掀起族群對立，造成本土的中國國民黨支持者也反馬英九，才會出現九％的民調。

由於台灣政壇意識形態嚴重對立，有不少人會認定自己的人都是對的，所以一般政治領袖的民調不可能降到像馬英九那麼低。尤其是綠營，因為台灣人以前受到壓迫，到目前還有不少人存在被壓迫的悲情，只要自己的人出問題，都會認定是受到迫害的結果，所以綠營的政治領袖不要說九％，民調都不可能低於十五％。

即使像朴槿惠那樣，對綠營而言，還不算是最壞的結果，因為目前中國國民黨這一家行號瀕臨關門，還出現嚴重的內鬥，開張之日遙遙無期，不太可能推出強而有力的總統候選人。在這種情況下，就算蔡英文的民調像馬英九或朴槿惠那樣低，綠營只要換將參選，一樣可以打敗中國國民黨推出的人選，照樣保住江山。

真正的問題是，依照綠營的習性，只要政治領袖氣勢衰退時，內部必定產生反對勢力，但也會出現「保皇黨」，造成「保皇黨」與反蔡民眾的戰爭，因而拖垮綠營的優勢，瀕臨關門的中國國民黨卻得到漁翁之利。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）