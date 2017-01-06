自由廣場》唐鳳該上陣了

◎ 林建志

相對於中國政府層層把關的網路長城跟大量職業網軍，台灣新聞跟網路的自由不設防，變成了五毛跟駭客予取予求、侵門踏戶的屠宰場！

真正有殺傷力的假新聞，往往是用九成以上的真實訊息，包裹不到一成的關鍵假消息。這種已達國安等級的威脅，連二○一六美國總統大選都被影響。捷克政府也為此，成立了反假新聞的國家專責機構來應對，以防俄羅斯等國捏造假訊息，影響二○一七年底的捷克總統大選。

最近幾個民調顯示，民進黨跟蔡英文總統執政的支持度急速下滑。這的確是有自家施政犯錯或觀感不佳導致的可能。但部分也可能是因網路充斥著對綠營不利之假新聞，讓許多民眾誤信了，自然會把怨氣矛頭指向綠營，然後反映在民調上。

這裡面甚至也可能參雜了某黨主席，為了個人連任而刻意操作的假民調。而對於愛國同心會打港獨人士、彰化魏姓退伍軍人的升中國旗典禮、某臉書網頁提供總統府座標叫中國飛彈瞄準…等等，誇張行徑的無作為，也是讓民眾對蔡總統不滿的原因。

除了要防止某些藍紅網軍合流捏造的國內外假新聞，許多早已存在的惡劣詐騙個案，也是讓另一批不太關心政治的民眾會抱怨執政者的因素。國內外都騙的惡房東張淑晶、用天價烏魚膘騙人的高雄六合夜市攤商、哄抬菜價的菜蟲、團購車子幌子騙人者、害多人血本無歸的樂陞科技許金龍等，政府對他們的姑息軟弱，就是對執政黨自身的民調、形象跟未來選情殘忍。

新聞跟網路自由，不容許捏造跟惡意誤導、威脅國安！政府不是有唐鳳這樣可分析大數據等的眾多網路高手嗎？好好讓他們發揮專才！並讓檢警調硬起來，從假新聞源頭著手，嚴懲散佈假新聞、擾亂秩序跟不良店家詐欺犯，展現魄力！

（作者為翻譯、美語教師）