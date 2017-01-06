自由廣場》退將「將軍」統帥太諷刺

◎ 侯宗穎

去年十一月，陸軍前副司令吳斯懷赴中，正襟危坐聽習近平演講，與其在年金改革委員會中大放厥詞的畫面形成強力對比，並引起民眾反彈，當時行政院長林全表示，將在二○一六年底前提出修法方案，杜絕此類情形再度發生。然而立法院因為一例一休、同性婚姻等等法案爭議多時，如今國營事業預算案多達四千案的表決大戰即將上演，根本沒有多餘心力關注此案。

自從蔡英文上台以後，中國對台打壓力道提升，外交場合上壓縮台灣空間，對台則使用分化的統戰與恐嚇手段，藍八團就是典型例子；親中的政黨團體如愛國同心會、統促黨等在台暴力活動明顯增加，幾乎每一場政府舉辦的公聽會都要到場打砸，解放軍也頻頻動作，甚至將在蔡總統出訪時，航母遼寧號自台海通過。

上個月底，國民黨副主席、陸軍前司令陳鎮湘也前往中國表達「堅持九二共識」、「反台獨」的立場。而本月初八名退將預計赴中參加活動，則是在陸軍前司令陳廷寵率領下前往。台灣還在世的陸軍前司令大概兩隻手數得出來，短短不到一個月的時間內，兩名陸軍前司令先後赴中，難道只是巧合而已？很顯然是中國從各個方面，有計畫地統戰、打擊台灣抗中意志的行動。

少數退將赴中，卻讓全體軍人受到打擊；退休前喊著要對抗解放軍，退休後赴中與解放軍你儂我儂，無怪乎近年來共諜案頻傳。民進黨已經完全執政，行政、立法兩院應該合作儘速修法，如《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》、《公務人員退休法》與《國軍退除役官兵輔導條例》等，依職務及涉及資訊的重要性，對於退休（役）公務員與軍人訂定更完整與嚴格的赴中規範，且明定不得參與中國具有政治性的活動，最重得停俸、甚至追回已領退休俸作為嚇阻，免得讓少數高階將領手拿六位數退休俸，還做中國的統戰馬前卒。

（作者為台聯青年部主任）