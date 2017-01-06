自由廣場》灣生回家 戲裡戲外

◎ 莊貿捷

「灣生回家」造假事件鬧得沸沸揚揚，作者謊稱是台日混血的灣生後代卻遭揭穿身世作，引起網路一片撻伐聲浪外，卻有人質疑灣生和其歷史真實，是否為政治操作，過度美化日本在台的統治，這種猜忌和誤解，搧起國族情節對立，隨社群網絡擴大。我想起了，奶奶生前常掛在嘴上的日本友人，他們兒時戲水捉魚蝦，玩沙推泥，物資匱乏的年代，卻是甘之如飴的時光。日本戰敗後，奶奶和日本友人告白，櫥櫃遺留泛黃的信紙，上頭的日文有時代的曲折。每到午後，會看見奶奶仰靠椅背，夕陽傾斜隻影搖晃，似乎在想什麼，但又好像什麼也沒想，等到他唱起日本歌謠時，才恍然明白。

而「紀錄片」長久以來一直被人們視為捕捉真實世界的人、地點、情況，在大多數情況下，紀錄片不需要演員參與，靠著仰瞰歷史上的片段或俯拾社會下的陰影，構連成一個真實存在的故事，進而讓許多觀影人會喜愛紀錄片。紀錄片往往是「寫實主義」的體現，如「浩劫」（Shoah）該片以「納粹」大屠殺為主軸，抽絲剝繭拼湊驚駭的歷史真相，耗時數十年，觀影人感受留存於膠捲上「歷史」的餘溫，進入時光隧道，每一個畫面都真灼炙熱，這也是紀錄片格外珍貴並且動人，並藉著影像省思歷史的血淚。

我們聚焦於紀錄片要給觀影人的意義，故事的確存在影像之中，必須源用鏡頭對真實世界的捕捉，依循著片中的脈絡，探索世界，並且移情於故事中，藉以移情而有所反思，因此在拍攝上都應該排除任何對真實世界的扭曲、偽造、干涉，不應破壞了「紀錄片」與觀影人之間所共有的默契。於是故事背後想表達出的「觀點與誠實」尤為重要。當「謊言」遇到了「誠實」，似乎抹煞了紀錄片的初衷，雖然「灣生回家」沒有聚焦在「田中」身上，但虛構灣生後代身分，被拆穿後，連同故事本身受到質疑，網路上浩浩湯湯的輿論，陸續也出現否定這段歷史故事的聲音。不只是上商業上受到牽連，更重要的是許多「灣生」或「觀影人」移情投射在田中身上的「尋根情感」，將情何以堪呢?

台灣的歷史本是盤根錯節，於日本統治的五十年當中，呈現出極為複雜的樣貌，「灣生回家」故事中所反映台、日人於歷史洪流下，小人物最珍貴的情感，每一滴眼淚都匯聚於台、日兩地海水之間，每一段故事都是不爭的事實。「灣生」懷著故鄉憧憬，搖擺於台、日身分認同。正如，吳濁流筆下「亞細亞的孤兒」，描述台灣知識分子胡太明於台灣受日本統治時期遭到欺壓，到中國後卻又不被認為是中國人而屢受歧視，在對自身認同的無助感及許多人生挫折雙重打擊下，最後終於發瘋，悲劇收場。時至今日「灣生回家」同樣紀錄著，浪哪裡來就往哪裡飄的老百姓們，用眼淚寫出被時代戲弄、拋棄、遺忘的故事。

當然，謊言毫無疑問的沒有任何理由，都應該受到的譴責，應該為造假的行為，付出應有的代價。但「灣生回家」，不應糾結於各種「意識形態」和「政治口水」的口號，讓「灣生」淪為互揭瘡疤工具，並且玷汙了紀錄片反映「真實」訴說「歷史」的核心價值，在這個故事裡面只有，「懷鄉憶友」、「尋根認同」，只有在一個大時代下屬於兩地小人物最真切的情感。

（作者為靜宜大學中文系畢業生）