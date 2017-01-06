自由廣場》物價上漲 隱性社會成本

◎ 江豐富

一例一休制造成物價的普遍上漲，引起社會、媒體一片撻伐，行政院也宣示將嚴格查辦廠商趁機聯合哄抬物價。其實，這一切只在反映未實施一例一休制之前社會全體已在承擔的「隱性 （implicit） 社會成本」。

一例一休制，因其基本目的在於增加員工的休假日與加班費，故本就會造成廠商的人事與營運成本上升；而業者若是追求利潤的「理性」廠商，也必然會將上升的成本以提高價格的方式轉嫁給消費者負擔，雖然這樣做會造成消費者不悅，甚至造成其營運量下滑。而業者為了維持營運量，也會在提高價格上做出適當調整，以避免營運量減損。這一些都是經濟運行的基本法則，只要它們不是聯合哄抬，絕對是無可被厚非的。聯合哄抬物價因涉及「串聯」（collusion），只要有串聯活動就會產生「租利」（rent），也就是不當利得或不勞而獲的酬報。

根據「外部性」（externalities） 理論與相關實證研究，這一連串的成本轉嫁過程，其實只在反映我們社會全體一直在承受的「隱性社會成本」。只不過因這種成本是「隱性」，故很難被一般人察覺到它的存在和它對我們的損害，導致當廠商和消費者在進行營運和消費決策時，總是將這些社會成本給忽略掉，因而對這些損及本身的社會成本無所怨言。

我們可以這樣說，若無一例一休制，員工的合理休假日就可能會被不當剝奪，其結果所造成的社會成本有三：一是造成員工無充分的時間休息而危及身心健康、甚至發病率增加，這一切必然增加全民健康保險的財務負擔，導致我們的保費增加，而其中「雇主保費」（employer contribution） 的增加，也會驅使廠商採取提高產品價格或壓低員工薪資的策略，以維持其應有的利潤。二是員工身心發生疾病，對家人、同僚以及社會都會製造不可忽視的「外部成本」，例如：對別人造成悲傷、憐憫、淒厲的氛圍；再說，有些疾病因具有傳染性而會對社會製造莫大的外部成本。三是員工無足夠的時間和他們的家庭相聚，導致子女缺乏照顧、家庭問題叢生，危及社會安定。

沒多久前，一位荷蘭友人來台，晚間約九點我倆站在 SOGO 復興館七樓往下看，他告訴我，他很羨慕台灣在這麼晚還可以看到商店還在營業，而且物價很低，因為那在荷蘭是不可能的。我就告訴他，現今在美國、加拿大、日本和歐洲的物價為何會高出東南亞國家，而且，這些先進工業國家和地區的很多商店為何在傍晚五點多就早早打烊，主要是他們早就經過勞動立法而將這些社會成本反映在物價上，並抑止了業者不當要求員工超時工作或加班。這也就難怪川普會多次對大陸所進行的不公平貿易大肆抨擊。

因此，一例一休制應是合情合理的立法，因為它能將我們過去所負擔的、但沒看到的隱性社會成本反映到業者的人事與營運成本，從而驅使業者必須將這些社會成本「內部化」（internalize） 到其產品的供給價格上。表面上，業者提高產品的供給價格，不利於我們消費者，因為我們必須支付較高的價格，但是，它卻能降低減少業者的生產活動，從而減少社會成本。相信，不只是一例一休制，過去勞動部所制定的諸多勞動立法，都具有這種減少社會成本的功能。

（作者為中央研究院經濟研究所研究員、國立政治大學經濟系兼任教授）