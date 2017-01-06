自由廣場》看得到的 吃不到的

◎ 劉振乾

雖然我們不贊成日本前首相田中角榮的金權政治，但是他在提出法案時的態度與精神，卻是我們學習的對象。

新法案討論的時候，田中角榮總是站在與這法案有關聯的最基層老百姓的立場說話。從一九五○年到一九六二年的十二年裡，他就以提案者身分提出約廿種法案，並獲得通過。在國會辯論中，他常向對方挑戰，「你曾經做過最基層的土木工人，流汗押著單輪車送混凝土嗎？」因為幹過最基層的工作，能體會生活的艱辛，才能設身處地的立下最有利於一般老百姓的法律。而這一招在國會殿堂裡卻是很管用的。因為一般沒有經歷生活困苦的國會議員常常贏不過這種辯論，而乖乖讓田中的提案通過。

反觀台灣，勞動部的官員們，只會「從台北看天下」，卻不會下鄉探訪，查察真正勞工工時的問題所在，而一些蛋頭學者與官員只會閉門造車，硬將製造業的規矩套在百行百業上，以致立法後才發現處處有漏洞，幾乎寸步難行。「一例一休」施行後，占台灣最多家業者的中小企業哀鴻遍野，處於經營困難的處境。而勞工則未蒙其利先受其害，比如運輸業員工的加班費反而減少。

立法真的要站在庶民的立場考量得失，謀求最大多數人們的福利，也要考量立法的時機，所謂「天時、地利、人和」不是要考慮嗎？

（作者為台電退休工程師）