自由廣場》協尋勞團代表

◎ 洪大隆

執政黨及其立院黨團決議從以前兩週八十四小時而且只有一休（不強迫勞工休假），改成一週四十小時的一例一休（強迫勞工一定要休假），當時衝撞立法院的勞團誓死抗爭到底，說這個政府是資方走狗，砍了勞工七天假，還有人要絕食，爭取要二例才符合公平正義。但現在一例一休通過了，報導說資方受不了給員工的加班費大增，大罵政府政策惡搞，說政府拖垮產業。

如果以一樣的工作時數計算，一例一休的制度應該會讓勞工的收入增多，或者相對上可以休息的時間比以前多，這絕對是比以前進步的做法。但實施下去的後果，是否演變成資方不願意多聘請員工，卻把該多給員工的加班費說是經營困難的藉口，轉嫁給消費者？這或許是當時立法者料想不到之處，但問題全然在於立法者身上嗎？這難道不是利潤重新分配的問題嗎？

當勞工朋友沒有因為新法通過而實質受惠時，這是法律問題還是資方不願意把利潤拿出來和員工分享？媒體卻從未善盡責任的去深入分析，令人遺憾。但那些對政府及立法院誓死抗爭到底的勞團朋友們，現在願意再代表勞工團體，去對那些放話要漲價、要縮編、要關門的企業主對話看看，到底問題出在哪裡？你們現在在哪裡？（作者為工具機業外銷經理）