自由廣場》小英之友搞不懂勞動部

◎ 張師敏

效法歐美先進國家週休二日，讓員工有充分休息是ＯＫ的，週休三日、四日我也贊成，但有一些法令讓企業看不懂，試問，針對提案勞動基準法案的立委看得懂嗎？

就勞動部及提案立委，加班時數算法，什麼一．三四、一．六七、一又三十一分之一、一又三分之二，週六上班一小時算四小時，四小時算八小時等相關法條，週一至週五、週六、例假日、國定假日，就有四種算法，一問三不知完全沒有配套，就急就章通過，講不清楚、說不明白，遇到問題，那裡痛就醫哪裡，這算什麼法案，搞得全台烏煙瘴氣，企業更是霧濛濛，不知如何適應。

懇請勞動部立即解凍，加班不能超過四十六小時之上限，舉一個例子︰肚子餓了就是要吃東西，企業有訂單那有不要接的道理，想要馬兒肥，馬兒壯，卻不給馬吃糧食，說得通嗎？

台灣的經濟奇蹟是靠中小型製造業，才有今天的發展不是嗎？當年，大家努力工作，安居樂業，一片欣欣向榮，反觀現今，企業有訂單不敢接（加班時數受控制，貨趕不出來），就怕超時被勞動部處罰，且直接受到衝擊的是勞方，因為想加班多賺錢卻不能加班。

為了因應週六上班，工資變雙倍，企業為了節省成本就只能漲價，造成上下游及協力廠商變相加價，一個惡質加價食物鏈，企業與企業上下游多是環環相扣，這就是週六上班薪資雙倍衝擊下的產物。奉勸勞動部，防弊也要興利，不是把企業打入十八層地獄，沒有企業那有員工，不要把企業綁死死的，不要把簡單的法令搞得很複雜。

尤其是，中央制訂法令不清不楚，地方政府背黑鍋，真是情何以堪。蔡總統不要被一些官員騙得團團轉，勞動部下鄉至各地工業區瞭解一下，就會明白。

（作者為小英之友會霧峰分會會長）