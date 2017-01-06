自由談》台灣是棋子或棄子？

美國聯中制俄數十年，你有聽中國說「我不要當美國的棋子」嗎？

沒有。中國當美國棋子，趁機崛起，衝出第一島鏈，稱霸亞洲。

今年局勢逆轉，川普打算聯俄制中，俄國的普廷有說「我拒絕當美國的棋子」嗎？

也沒有。普廷和川普眉來眼去，準備大顯身手，彌補過去數十年的損失。

一前一後，中俄都和美國聯手，成為美國戰略棋局的棋子，並樂於從中獲利。

台灣卻一直提心弔膽「小心，別成為美國的棋子」。

你不當棋子，處境也不會比較好，只會讓中國有理由「關門打狗」而已。

機會來了，就該登場；此刻不上場，過了賞味期，誰理你？

正是：有棋可當直須當，莫待局殘沒得當。

有棋子就有座標，有座標就有角色，世界會因而看見台灣。

再過幾年就是東京奧運會，我們有機會以「台灣」之名參加，千載難逢，政府打算怎麼做？

一、積極爭取，讓世界看見台灣。

二、不動如山，以免觸怒中國。

後者等於現代版的清末怪咖葉名琛：「不戰不和不守，不死不降不走。」

白話文就是：無作為、沒出息、不長進。

在盟國眼中，就是扶不起的阿斗。

若只想因循怠惰，淪為「中華台北（這根本就是中國台北）」，那就算大羅神仙下凡也救不了台灣。

為了求全，台灣委屈得夠久了，久到把委屈視為當然，久到習慣成自然。

一旦翻身的機會來到，不必委屈也能求全時，台灣三分受寵，卻有七分受驚，居然瞻前顧後，不敢成全自己。

然後自我阿Ｑ說：人家我沒有激怒中國喔！

這和季辛吉有何差別？

有的。這差別是：季辛吉出賣台灣，而台灣出賣自己。

有人說，萬一美國不玩了，台灣就會從棋子淪為棄子，敘利亞反抗軍就是例子。

這種擔憂，並非無理，但兩者不能相提並論。

因為敘利亞反抗軍沒有「台灣關係法」的強力保障，而台灣有。

當棋子就是要獲利。美中貿易大戰，台灣會遭波及，若不趁機收割其他利益，到頭來兩頭落空，就枉當棋子了。（莊榮宏）