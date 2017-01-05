自由廣場》談村、里長的定位與撫卹

◎ 詹晉鑒

日前台東縣海端鄉霧鹿村村長余元龍於外出視察時，遭土石流掩埋不幸罹難，身後撫卹以及喪葬補助的問題引發議論。因為根據現行法，余村長竟只有八萬元喪葬費補助，輿論一陣譁然，亦有部份縣市長為此宣布要藉立法改善現行的村里長撫卹制度。惟單純地從撫卹上考慮，是否就能有效改善村里長的待遇，仍頗待探究。

依「地方制度法」第六十一條第三項規定：「村里長為無給職，由鄉（鎮、市、區）公所編列村（里）長事務補助費，其補助項目及標準，以法律定之。」另「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第七條規定：「村（里）長由鄉（鎮、市、區）公所編列村（里）長事務補助費，其補助標準，每村（里）每月不得超過新台幣四萬五千元。前項事務補助費，係指文具費、郵電費、水電費及其他因公支出之費用。」

從以上條文我們可以發現，其實村里長可說是義務職，其所獲得的給付，名目上只是事務補助費。亦即我們可以說，村、里雖是我國地方選舉區劃的最小單位，但在實際上，所謂的地方自治團體，其實只到鄉、鎮、市而已，所以村、里長雖是名義上的民選地方首長，但其身分並非公務員，亦不適用公務員相關法令規定。弔詭的是，村、里長雖在任用、薪給、撫卹上根本沒有公務員的福利，但是一旦違法，卻是以公務員的身分去追究責任，這顯然非常不合理。

再者，有人認為，村、里長不適用公務員的規定以及其為無給職，是為了替村、里長兼職合法化。然而我們從實然面的角度來看，其實村里長的工作是非常瑣碎且複雜的。如果要事必躬親，以一般朝九晚五的上班族生活來說，必然不可能勝任。也因此一般來說里長的兼職工作，通常是在地方開設商店、或是如同筆者一般，從事律師等時間較為彈性的工作。亦即我如果想要維持穩定的工作時間，選村、里長就成了不可能的任務，而這無形之中亦限縮了人民參與政治的權利。

故筆者認為，要解決村、里長的待遇問題，如果只是單純地從撫卹入手，只能治標，根本之道應該還是將村、里納為地方自治團體的編制之中，讓村、里長有了正式的給付與撫卹制度，或許才是正本清源之道。

（作者為律師，台北市文山區萬興里里長）