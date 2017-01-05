自由廣場》留下田町齋場

◎ 陳坤毅

這陣子灣生議題又再度被熱烈討論，撇除其他負面議題不談，日本治台五十年所留下台日之間的情感，是無可否認的牽絆，陳菊市長也殷切期盼加強台日交流。高雄雖非一般大眾認知具歷史氛圍的城市，但許多古蹟老建築的獨特性與故事性，不輸其他城市，尤其曾經被視為南進基地，存留著不少「全台僅見」的日治遺跡。日本皇室貴族在台唯一留下的莊園別墅 － 「逍遙園」，去年底才剛舉辦完以其為題的台日交流講座；而日前甫拆除周遭部分增建物的田町齋場，則是台灣僅存的日本時代葬儀堂。

建於一九三三年的市營田町齋場，為日人引入舉辦葬禮儀式之公共空間，台灣其他幾個主要的城市，昔日亦曾設有市營齋場，今皆已不存。田町齋場因在戰後轉變成鼓山第二公有市場使用，而幸運地留存，去年市場廢止後，齋場建築面臨拆除，目前雖暫緩，但是否能被保留下來，仍是未知數。

或許不少人會覺得這樣一座葬儀堂，沒什麼保留價值，其實日本的葬儀文化，對台灣的影響不容小覷，當初推行的火葬，現今已成為國人辦理身後事的主要選擇之一；「告別式」這個日本用語，已為我們所慣用；舉行告別式的殯儀館，更係由齋場使用概念演變而來。可想而知，田町齋場的保存，對於台灣近代文化演進的意義十分重大。

齋場所在的中鼓山地區，曾經繁榮一時，沒落後一直遭忽視，近年來才逐漸發現，仍留有許多珍貴的歷史瑰寶。附近的台泥鼓山廠，是台灣第一座水泥工廠；緊鄰愛河邊的田町倉庫，係為日本時代少數仍存的石油倉庫；田町齋場除是全台僅有外，在日本當地可能也不見同時期、同風格的齋場建築，其重要性可見一斑。未來台鐵鼓山車站的營運、地下化綠帶的打造，以及輕軌路線的行經，中鼓山將有機會復甦，豐富的人文資源，是促進地方再發展的重要內涵。

期望地方與中央文化主管機關一同重視這個台灣僅存的日遺葬儀堂，妥善保存並加以活化，引入地方故事及活動，或能提供生命教育的觀念學習，增進台日交流機會，讓高雄人對於這座城市保有珍貴且獨特的歷史遺跡感到驕傲！（作者為文史研究者，高雄市民）