自由廣場》稅改主軸不應是在所得稅率

◎ 柯格鐘

林全院長昨接受報紙專訪表示，今年稅改主軸將在所得稅，會在總稅收不變前提下，適度調高營所稅率，降低綜所稅率，消弭內外國人稅負差異，並解決白領高階高稅負問題。院長宣示之稅改方向大致無誤，只是優先調整稅率，恐將引來反彈，牽扯許多不相干議題，反而阻礙稅改推進，茲提供下述建議以為參考。

廣稅基是稅改永遠不變的主軸，實際上也只有在調整稅基、寬廣稅基以後，才能在總稅收不變的前提下，進行稅率調整或降低，讓全民共享稅負減輕實益。在調整稅基方面，政府首應檢討目前在實務上廣泛存在的稅捐優惠立法，這種作法已讓台灣「無業不優惠、無處不促進」，應改讓各部會自行編列預算提供補助，蓋只有收支清楚，才是財政健全的根本之道；檢討過時之兩稅合一法制，建立資合公司營所與綜所兩稅分立，佐以人合公司的穿透稅制，不僅可有效降低創新業者的稅負，也可同時降低稽徵成本具有增加國家稅收的功用；強化公益及財團法人之稅捐優惠的查核，應要求享受稅捐優惠者之財務全面公開，凡適用稅捐優惠規範且實際享受稅捐利益者，即享受由他人為其擔負稅捐的受益者，即應接受國會與全體國民監督，不能再以稅捐秘密為由，保護不當的稅捐利益。

在廣稅基與輕稅率後，就是簡稅政。所謂簡稅政，不僅在簡化稽徵，更是在法制化與合理化稅捐稽徵程序，採取有效之立法、行政及司法作為，實際改善稅捐救濟程序的作用與效果，避免納稅義務人因為補稅與裁罰處分爭議長期懸而未決而受影響，同時也犧牲納稅人正當應受保護的權利。在此同時，政府也必須確保國家稅捐債權之確實實現，包括納稅人與第三人之稽徵協力義務、職權調查證據與事實程序、徵納雙方事實協談、公開稅捐法規函令與行政指導、保全稅款與行政執行、徵納雙方爭議解決程序完善，都將是國家簡化稅政與有效化稅捐救濟程序的修法重心。

最後，稅捐規避行為防杜與逃漏稅捐法制完善，是建構整體完備之稅捐法秩序不可或缺的一環。前者，近些年陸續已有些成果，包括移轉訂價、反資本弱化、受控制外國公司、實質營運地的規範已完成立法，但對於跨境交易、電子商務課稅、稅捐資訊的國際交換等，未來仍有許多挑戰還需面對；完善我國逃漏稅捐法制，將不作為申報作為制裁重心，配合法務部所屬各地機關，在各種違法（例如賭博、賣毒、詐欺）或經濟犯罪（例如食安、吸金、環境、洗錢）中配合查緝查帳，建立兩機關間早期通報與接續保全扣押體制，讓犯罪或不法行為人所賺取之不法利得，能夠實際被徵納稅捐入庫，同時接受應有制裁，這點也仰賴行政院長進行跨部會協調，進行立法以建立固定機制而為遵循實踐。（作者為臺灣大學法律學院副教授）