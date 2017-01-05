自由廣場》〈北社評論〉是台灣該為自己正名的時候了

◎ 李川信

一九七一年十月二十五日，在第二十六屆聯合國大會會議上，表決通過二七五八號決議文：「恢復中華人民共和國的一切權利，承認其政府為中國在聯合國組織的唯一合法代表，並立即將蔣介石的代表，從他在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位驅除。」此決議文證明中華民國已被中華人民共和國取代，但並未解決台灣的代表權，更何況當時台灣人民在獨裁戒嚴統治下，根本沒有聲音。

一九七九年四月十日，美國國會為因應與中華民國斷絕外交關係而制定的「台灣關係法」，首先為台灣正名，其駐台代表機構為「美國在台協會（ＡＩＴ）」；但二十五年來，台灣歷經解嚴、國會全面改選、總統直接民選，正名之路還是一樣顛簸困難重重。

美國、日本、歐盟、東協等世界各國都稱呼我們國家為「台灣」，連對台灣最有敵意的中國，也稱呼我們為台灣；去年十二月二日，一通「蔡川熱線」，美國新科總統川普亦稱呼蔡英文為「台灣總統」；去年十二月二十八日日本政府宣布，自二○一七年一月一日起，將「日本交流協會」正式改名為「日本台灣交流協會」，美日兩大強國已率先為台灣正名注入「強身劑」。其實歐盟第一大強國德國的駐台代表機構，早就使用「德國在台協會」；二○一五年五月，英國也更名為「英國在台辦事處」。而因應二○二○年的東京奧運，更有日本對台友人在日本發動連署，促成東京都主辦城市名實相副的稱呼我為「台灣代表隊」。反觀我們駐美的「北美事務協調委員會」、駐日的「亞東關係協會」、及其他諸如「台北經濟文化辦事處」、「遠東商務處」、「貿易公司」、「旅行社」等，台灣的駐外機構名稱真是無奇不有。

不是外國不給台灣正名的機會，而是台灣自己不敢為自己正名。預期台灣正名之後，中國將強烈表達不滿，但台灣正名只是基本的事實描述，根本不必在意中國無理的反應。我們強烈呼籲政府，順勢而為，把握契機，在國內外推動台灣的正名，以彰顯台灣的國格及國際地位。

（作者現任台灣北社副社長）