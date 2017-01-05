自由廣場》一例一休讓好公司壞公司現形

◎ 吳海瑞

中油表示，一例一休加上基本工資調整，新年度人事費用將增加五億元，對一家去年獲利逾三百億元的企業來說，這是九牛一毛，無需轉嫁給消費者，影響其競爭力。

不受衝擊、調適能力比中油更好的企業並不少見，台積電、聯發科、華碩及台達電等高科技產業，七天勞工假照放，藉此吸引優秀勞工加入。其中台積電是靠長達六年的「大數據」產學合作計劃，讓員工加班時數縮短，卻不影響製程進度，甚至提高效率。

規模較小的傳統產業，也有不少適應良好者，例如，和大工業預估成本將增加四千三百多萬，對照去年前三季獲利七億九千多萬，一例一休所增成本，也只是個零頭。和大預計四年內把操作、搬運、包裝等工作，全部改採機器人作業，有些媒體移花接木，說這是一例一休的效應，甚至暗諷執政者此舉反而造成就業減少，但其實這是落實「智慧自動化生產」比重提高的公司策略。三月即將投產的新廠，一條生產線只要三人（傳統平均約需二十二人），還可提升三成產能，良率幾乎百分之百。

製造業朝向「關燈工廠」發展，已是趨勢。南亞在台唯一塑膠硬管工廠（嘉義廠），月產量五千多噸，高峰期用人約三百名，如今僅需兩人，一人監控電腦，另一人看守現場狀況，立即排除問題。日前更對外表示，目標在二○二四年時，塑膠加工之海內外三十七個工廠，全面成為關燈工廠。

一例一休讓企業的競爭力、應變能力現形，而對於需要轉嫁成本的企業，也將考驗其經營者的智慧與良知。

餐飲業率先開漲的鬍鬚張，這次調漲十三項商品，卻又同時調降部份便當類商品售價，看似在反映成本與市場接受度之間取得平衡。老顧客可能還記得，這家公司去年四、五月才以提升品質、照顧員工為由，兩次調價共漲了二十四個品項。而更早的二○一二年十月，則因滷肉飯漲四元，業績衰退十五％，董事長帶著一級主管在媒體面前鞠躬，向消費者說抱歉。

一例一休已經上路，執政者現在能做的是建立機制，讓成功因應、預應的企業，將其模式複製給更多的中小企業；對藉機哄抬價格的無良企業，及時有效制裁；對邊際產業（勞力密集、微型企業），給予實質的協助。（作者為專業經理人）