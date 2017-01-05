自由談》公聽會崩盤 換公視救援

公聽會上的發言沒有法律責任，因此成為流言中心；公聽會秩序控管不當，因此成為造勢場合；政客公然利用公聽會做為動員比武場。順我者，大聲簇擁叫好，逆我者，大聲鼓譟鬧場，再也沒有人要聆聽別人的聲音，台灣政策公聽會名存實亡，豈是全民之福？

蔡英文上台後的幾項重大變革，各界都有不同聲音，因此需要舉辦座談會或者公聽會，透過公開機制，聆聽各方意見，做為決策參考。但是，年金座談會被抗議民眾闖入；日本食品進口公聽會則內有議事干擾，外有群眾動員，完全失焦，連最有耐心的主持人都乾脆建議停辦；至於婚姻平權公聽會則因議題混亂，盍各言爾志的結果，對於婚姻平權的實質意義並未達到聚焦效果。

讓公聽會失靈，應是有心人（包含了外敵與內賊）故意來「亂」，唯有政策失靈，天下大亂，渾水才能摸魚。林全內閣進退失據，被迫停辦公聽會的鴕鳥態度，極不可取。既然現行機制已被扭曲踐踏，只會造成對立和分化，就應改弦易轍，另行凝聚全民共識。

由國家的公共電視台上場救援，主辦大辯論，應是目前最能釐清爭議的公共平台。每星期一個議題，第一天由政府閣員和朝野立委說明政策理念正反態度；接下來兩天，換各公民團體代表、學者或登記民眾進入攝影棚，依議定規則交互辯論，在無旁聽民眾叫囂的單純場域中，讓理性聲音對全民放送；第四天，再由公視記者整理檢視各方論述中的臆測、流言、謊言和誤解，逐一清源，再回歸與會人士面對面做結論，這是台灣的民主社會絕對做得到的事。

小英政府已經感受到「不實新聞」的破壞戰力，混亂公聽會亦是另一種扯後腿的破壞力，儘速讓公視公聽會來解決亂象，林全內閣責無旁貸。

（藍祖蔚）