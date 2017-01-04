自由廣場》放任哄抬物價，林全是何居心？

◎ 趙倫

「一例一休」新制上路，百業齊聲喊漲，升斗小民苦不堪言，行政院長林全居然一派輕鬆，甚至有點幸災樂禍的說「沒有白吃的午餐」，似乎在為惡性哄抬物價找藉口，到底是何居心？

「一例一休」修法的目的有二，一是改善勞動環境，縮減工時；二是提高勞動報酬，抬高加班費。但我們都知道，老闆都是很聰明靈活的，變通的辦法多的是，向來處於弱勢的勞方，想討到便宜，門都沒有。

所以，修法過程中，工商業早就在醞釀氛圍，強調成本增加，威脅關廠出走者有之，揚言要漲價「反映成本」者有之，總之，就是不肯多給一些甜頭。所以，老闆因應之道，一是縮減工時，二是排擠其他福利。

但這場遊戲還是得有人付出代價，倒楣的是弱勢基層，試問勞工朋友，假設工時、勞務都沒增加，你從資方手上多領到的加班費有多少？二％就偷笑了吧？可是滷肉飯、水餃、蛋花湯一漲五％起跳，有些黑心業者更一次狠漲廿％，痛苦指數立即飆破表。

林全是財稅專家，當初是小英三催四請，才半推半就下海，拚經濟行不行還不知道，但總給人一種積極性不足的印象，他所組的財經班子，外界形容「老藍男」，也是保守有餘，開創性不足。

七個月來，內閣團隊看不出有什麼拚經濟的氣象，小英總統在年終記者會中為其緩頰，說「二○一六是打樁年，二○一七就是提振經濟年。」沒錯，過去一年幾項改革議題紛紛擾擾，眾聲嘈雜，但這跟拚經濟有什麼必然牴觸嗎？恕筆者淺陋，實在看不出來。

現在問題來了，這波漲價真的只是「反映成本」嗎？有沒有人趁火打劫，渾水摸魚，順便把民怨轉嫁給新政府政策失當，趁機操作政治鬥爭呢？

身為行政院長，管好物價，避免惡性通膨本就責無旁貸，但林全表現出來的是漠不關心，甚至理所當然。這說明他對市井小民痛苦缺乏同理心，小英總統說「政府先甘後苦，人民才能苦盡甘來。」任由林全怠忽下去，我怕會淪入苦海無邊呢！

（作者為資深媒體人，新北市民）

物價上漲 意料中

◎ 翁敏雪

一例一休施行後，為了因應人事成本的增加，雇主在商言商，勢必更精算人力運用，並將成本轉嫁給消費者。老闆兼僱員的個體戶雖沒有受太多實質影響，卻不免趁機跟著呻吟一番，眼看一波通貨膨脹的浪潮已無可避免，甚至連醫院都考慮假日縮減門診診次，也不做非緊急手術以節省開支，可以想見，以後看病也跟著變得更不方便。

在歐美旅行可發現，外食常頗為昂貴，餐餐外食非一般家庭能負荷。許多商店六點就已打烊，假日還不營業。在假日全家出遊的日子，大眾交通工具車次甚至不增反減，以符合法規及節約成本；就算鄰近習性相近的日本，也常是七、八點百貨公司紛紛打烊，熱鬧的街區頓時變得清冷。

看看別人想想自己。我們以往的許多小確幸與方便，追根究柢是築基於他人的疲勞之上，有人犧牲假日為我們服務的結果。而他人，就是一個一個的我們。當我們要求政府立法仿效他國保障員工的勞動權時，改變後的日子會變得不似以前方便及便宜，是意料中事。因此，可不要種了芭蕉，又怨芭蕉得了失憶症，跟著一些唯恐天下不亂的人起舞才好。

（作者為大學講師，台北市民）