自由廣場》16個學分的霸道

請政府落實中西藥分業 請藥師「擇一執業」

◎ 朱溥霖

近來藥師對於中藥從業人員多所批評指教，本想單純希望政府從制度面著手，但這一路走來被抹黑甚至汙衊，期盼藉此投書呼籲政府及相關單位，出面讓中藥和西藥兩者的經營和管理，能從法規制度面著手，不管是人員教育、場域規劃、經營管理各自獨立，而不是囫圇吞棗，讓主力在西藥的藥師中西一把抓，進而圖方便將中藥「西藥化」，或把中藥直接披上西藥的外衣。

這是一個很多台灣民眾都不知道的事實，依照台灣目前藥師法的規定，西藥師只要加修十六個中藥學分，就可以兼營中藥業務（包含中藥調劑、販賣中藥飲片與成藥），這就是政府長期「重西藥，輕中藥」最好的證明；數十年來，台灣管理中西藥的各層官員皆是西醫藥出身，因此一直以來都是以管理西藥的方式來管理中藥，「以西藥腦管理中藥事」的管理邏輯，形成扼殺台灣中藥發展最大的隱形黑手。中藥與西藥從根本上就天差地別，例如：中藥來源是天然物，而西藥則是化學合成物；中藥有所謂的藥食同源，西藥卻沒有…。試問如何以相同的「專業」人才來同時管理中藥和西藥？如果現行法條是正確的，何以數十年來藥師鮮少有人投入專業的中藥產業，而大都只是「兼著」賣少部分的中藥成藥呢？甚至只是「掛牌」？僅以十六學分就可管理中藥的錯誤養成教育，又如何能要求真正有心從事中藥的人員去接受這樣的教育呢？中藥已經流傳數千年，中藥本身就是一門傳統產業，政府應該以尊重師徒相授傳統文化的態度來扶植其現代化，因為中藥專業人員絕對不能只是附屬在西藥師之下，唯有將中藥專業人才和西藥師分開才是根本之道！

最後也沉痛地呼籲政府相關單位，如果不希望中藥產業根基和中藥房在台灣消失，請將中西藥分業，更請藥師「擇一執業」，讓中藥能獲得與西藥相同的尊重與對待，既然藥師四十多年來都不願意用心經營中藥這個領域，那也請不要成為扼殺台灣中藥傳統最後一根稻草，請「還我中藥技術士」。

（作者為中華民國中藥商業同業公會全國聯合會理事長）