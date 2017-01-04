自由廣場》「全球少見的」台日關係 還缺一味

◎ 胡文琦

日本對台外交窗口正名為「公益財團法人日本台灣交流協會」，這是台日斷交四十四年後，日本首度將台灣納入組織名稱。對此，交協代表沼田幹夫表示，日台關係的友好是「全球少見的」珍貴關係，他強調，日台交協的新標誌中特別加入了象徵日本的櫻花，與象徵台灣的梅花，分別放在「日」字與「台」字上，代表日台之間深厚的信賴與強烈的連結關係，爾後交協將繼續扮演日台之間的友誼橋樑。

至於到場祝賀的我國亞東關係協會會長邱義仁則說，交協正名的路歷經了漫長歲月，並且需要克服許多現實困難，他要祝賀日本「終於完成正名」，這絕對不只是符號性的象徵意義，也不只是表面的更改名字而已，否則，這條路也不會走得這麼辛苦、這麼漫長。外交部次長李澄然則表示，交協的更名反映了台日關係的緊密結合，也顯示該協會在台工作的實質內涵，外交部對此表示歡迎並期許開啟台日關係的新篇章。

坦白說，筆者對於日本願意提升「名副其實」台日關係的努力，當然必須給予高度肯定，這也確是蔡總統「踏實外交」成功的第一步。然而，筆者仍要烏鴉提醒台日雙方的是，既然是「全球少見的」關係，那此刻面對台灣民意對日本核食仍有高度疑慮之際，是否也應慎重審酌民進黨立委林淑芬所建議有關食品進口的司法互助協定？這絕對會是比更名或正名更為「實質與信賴」的堅實關係。

（作者為中國國民黨文傳會副主委）