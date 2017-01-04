自由廣場》感謝日本替台灣正名

◎ 郭建國

日本在一九七二年九月廿九日為了國際現實利益，與中華民國斷交，正式與中華人民共和國建交。為保持與台灣的實質交流，日本國在台北設立了非官方外交關係的機構，稱為「公益財團法人交流協會」，轉眼至今已經四十五年了。

美國候任總統川普日前在電話中直接稱呼蔡英文為「台灣總統」後，在國際上引起陣陣漣漪，局勢因此丕變。日本政府反應機敏，劍及履及下以實際行動展現挺台決心，在第一時間將駐台代表處更名為「日本台灣交流協會」，而且限令及時於二○一七年元月一日生效。日本挺台動作除了證明台日關係一向友好外，更是二○一六年歲末年終振奮台灣人心的一大快事，也是送給台灣人民最好的新年禮物！

回想起我在二○一一年間發起／成立「台灣獨立建國大旗隊」之前的二○○九年三月初，連續兩個月時間，我每天獨自一人以台灣人民身分，手持「台灣要獨立、台灣要建國」的標語牌，在日本交流協會前向日本國宣示我們台灣人民要獨立建國的意願。此期間還發生與前日本大使齋藤正樹巧遇、對話互動的小故事（http://www.libertytimes.com.tw/2009/new/may/3/today-o1.htm）。沒想到七年半後的今天，日本政府果然以實際行動把台灣之名抬出檯面，做為回應台灣人民意願的第一步！我不敢說這是我在交流協會前舉牌宣示的直接效應，但我確有參與其中，功不唐捐，與有榮焉！

日本替台灣正名的作為，在台灣獨立建國的歷史進程中，或許是小小一步，卻是在台日兩國關係發展史上，開啟了歷史新頁的一大步！期望蔡英文政權妥善把握契機，順勢全力推動台灣成為正常國家，不要再讓妳的選民、妳的同胞在「無國之民」的委屈中繼續「維持現狀」下去了。

（作者是新住民第一代，台灣獨立建國大旗隊發起人）