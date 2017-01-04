迎向新年代，正常國家都會有新願景。在台灣這個「國家」，不只要有「國家」新願景，更要有新國家願景，並非放放焰火、升升旗，這回事。

蔡英文政權在二○一六年春再度取代中國國民黨，並在國會過半形成民主進步黨的完全執政，人民的期待多，面對的挑戰也大。儘管考試院、監察院的累贅二權仍然存在，但新政權肩負重大的政治責任，成敗關係到台灣是否能脫歷史悲憤，走向昂然的新歷史。

蔡英文政權小心翼翼，以「維持現狀」尋求在國際強權、美中角力下的平衡，「維持現狀，就是落伍」，這一銘言早就在國內一個財團創業時被引為企業格言。企業若維持現狀就會被淘汰，遑論國家。

「維持現狀」是護身符，也是綑身索。台灣不屬於中華人民共和國，現狀與中國分立，具有民主和自由。這個意義與價值的維持是應該的。但如何確立？難道不應該要成為一個真正真實、正常的國家嗎？

是不是一個真實、正常國家，有客觀的認知條件，是法現實而不只是情與理的觀照。是不是一個好的國家，有主觀的判斷，是另一回事。台灣的文化課題存在著一種盲點，反映在對自己「國家」的認知概念和思維。

癥結仍然在於台灣內部的差異認同。一九四五年代表盟軍據台進佔，於一九四九年從中國流亡來台的殘餘中國：「中華民國」跟隨者、認同者，尤其中國國民黨許多黨人，無視於昔日蔣介石國家已亡論，以及日後的現實，仍墨守這個被中國國民黨追捕的國家意理。

大多數台灣人，甚至一九四九年後移入者後代，認知到台灣不屬於中國，但仍然存在著「中華民國」的迷障與迷惘。以總統直選就確立新的國家主權，其實不必然。這種走一步算一步的保守心態，缺乏進取的格局，不能建構新的國家共同體國民意識。

台灣尚須脫胎換骨，以新的共同體意志與感情建構新國家。這不只是經濟課題，也是文化課題，有物質構造也要有精神構造。蔡英文政權要有革命性才能有所創造。不只是社會改造的努力，也要有國家重建的思維，經歷李登輝時代的不完全變革，陳水扁時代的改革中挫，蔡英文政權承擔後繼的更大責任。

（作者李敏勇，詩人）