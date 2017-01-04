自由談》少年昧曉想，食老不成樣

蔡英文念茲在茲的勞工週休二日今年全面實施，勞基法新制「一例一休」表面上好像有利於保障千萬勞工，事實上，「後遺症」將會如瘟疫般，慢慢地擴散，傷害勞工的生存空間，惡化勞工的生活條件，年輕勞工將成為新一波的受害者。

台灣經濟發展面臨的挑戰，在於沒有創新的產業，缺乏永續經營的能源條件，勞工休假歷經先前幾次修法調整工時，反而不是大問題。蔡英文政府施政順序本末倒置，創新經濟發展、活絡資本市場的要件均未完備，急著討好極少數的勞動團體，嘴巴講著「心疼勞工這塊」，以強制修法的方式，強迫資本家提高成本，在經濟景氣低迷之際，創造不了雙贏，卻極可能激化勞資對立導致雙輸。

「一例一休」施行後，中小企業哀鴻遍野，勞力調度出現問題，若是經營者無力周轉，可能走向倒閉。大眾運輸票價醞釀調漲，雖然被暫時壓制，因為人力成本的提高，漲價必將是一條不歸路；物價跟著調漲，遲早也要面對。

勞工能否因為強制性的調高加班費而受益，到職場上去問問，這根本是笑話。需要勞工持續加班的職場，絕對是勞動部勞檢員的熱點，一般雇主為避免違法，加班就免了。想要加班增加收入的勞工，只好望天興嘆！

「一例一休」新制還會造成一個非常嚴重的問題，就是「勞工公務員化」。受限於法律，人民不想創業，只想窩在休假保障的殼裡，求得基本的溫飽。如此一來，企業越來越沒有效率，國家越來越沒有競爭力，台灣不必外力，就會倒在自己手上。

俗語說：「少年昧曉想，食老不成樣。」台灣的年輕人爭取休假權益的同時，需要想想，自己能創造多少產值；唯有親手打造的堡壘，才是自己的堡壘，斤斤計較工時，一步踏入「勞工公務員化」，注定創造不了一輩子的志業。（陳杉榮）