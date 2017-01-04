社論》四個字 千斤重

假新聞干擾施政，引發總統府與行政院關注，尤其是中國網軍的介入痕跡，包括共機繞台演訓拍下玉山背景照片假新聞瘋傳、日本食品輸台議題混淆視聽等。蔡英文總統於年終茶敘也憂心表示，政府的政策或訊息有時會受到相當程度的扭曲，使得政府或社會信任受到影響，「看看有什麼方法處理」。

網軍干擾施政，乃是中國對台總體戰之一。台灣不臣服於同屬一中，美日卻支持台灣，可以想像北京的壓力測試，只會增加不會減輕。去年底，北京大動作警告台商不准支持台獨，海霸王隨即刊登廣告切割綠營、支持一中；元旦跨年，則高價網羅台灣明星赴中國各地晚會演出。中國的兩手策略很直白，就是一手拿胡蘿蔔，一手拿棍棒，想賺錢的人就得當政治應聲蟲，而其目的無非是影響輿論，讓國人誤以為台灣只有同屬一中才有出路，拒絕被併吞便窮途潦倒。兩岸的力量對比，中國大而台灣小，承諾、善意對方未必中聽，更為所當為的是強化國安團隊，加強軍事防禦，以柔克剛、力抗中國霸凌。

面對強敵，關鍵還是本身的體質與實力堅強，則抗衡外力的能力也強。馬英九執政期間，經濟連結中國總路線失敗收場，留下國計民生的爛攤子。民進黨之得以完全執政，堪稱拜馬英九執政失敗引爆的民怨之賜。而現在的當家者，產業經濟若缺乏有感提升，大家自把帳從前朝轉算在她身上。半年多來，尚未多見政府著墨產業經濟，反而對工會抗爭、一休一例周旋到底，尤其是偏顧街頭工運團體的要價，疏於體察生產現場的勞資實務，於是元旦啟動的新制也開始出現後遺症。政府期待的促進就業、增加所得之理想未必落實，而物價蠢蠢欲動、營業時間縮短、勞工失去加班機會已成新的現實。有企業人士將一休一例之弊，比擬於馬英九的油電雙漲，政府切勿輕忽經營者的嗅覺，景氣衝擊務必要審慎因應，切忌「漲價是必然結果」的傲慢。

再者，年金改革，轉型正義，追討黨產，司法改革，經過半年多的「社會對話」，也當儘快拿出具體的方案來平亂釋疑了。委員會，公聽會，一個接一個，讓反改革者平添鬧場舞台，實際上於事無補。甚至，反改革者，尤其是國民黨，樂得把反改革的戰線無限期拉長，最好遍地烽火到五月的黨主席選舉，乃至二○一八、二○二○，累積民意對當家者的怨氣。問題是，完全執政者，要陪他們玩其「穩賺不賠」的杯葛鬧劇嗎？民意支持度跌多漲少，再過一年半載沒有起色，低民意支持度將固態化，無能形象難以扭轉；是以，當家者必須將今年視為改革攻堅的一年，政策的緩急輕重務必釐清，拳頭的主力要放在民意之所急。製造兩極分化，徒增社會紛擾，這一類的議題莫再緩事急辦，庸人自擾。當家者即使回應民之所欲，也要把先後緩急理順，半年多來全面出擊、自亂陣腳的情形，真的要好好「執政決策協調」一番。

川蔡通話，川普質疑一個中國政策，接著，「日本台灣交流協會」昨天舉行揭牌儀式，這是安倍晉三在地緣政治的連續動作。美日的戰略轉向，自然會也已經引起中國對台躁症反應，包括重啟外交戰、海空武力展示、緊縮經貿交流，而國安危機改變了台灣的政策氣候。其實，北京把掩藏的匕首亮出來，也不見得是壞事，大家正好可以透視統戰的本質。重要的是，「維持現狀」的政治選擇，已經面臨美日中的改變力道，當家者如何借力使力，穩健創新，在維持獨立現狀中，往正常國家的目標鴨子划水？台灣的主流民意期待經濟再起、公平正義，更渴望國家正常化，「打樁」之後的「積極建設」以外，「完全執政」更要體認這四個字有千斤重。二○一七，活絡產經，改革攻堅，力抗中國，國家正常化，果能有進無退，將是執政能量由負轉正的開始。