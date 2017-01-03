自由廣場》私校師生 大海嘯悲鳴

◎ 賴鼎銘

高教大海嘯，大眾關心哪些學校，哪些科系處於關門的邊緣！但筆者更關心的則是，不少私校，不論有無危機，所採取的種種動作，已不只危及學生的學習權益，更波及教師的工作權！

最近筆者有幸參與系列高教深入會議，私校代表透露出來的內幕，著實令人搖頭嘆息。說實在的，社會有多少人關心私校當前不為人知的陰暗面？

例如，因各科系註冊學生很少，為減少鐘點費支出，學校竟然將不同科系不同年級學生併班上課！如此的學習品質，誰能放心？

教師授課時數也因此受到衝擊。現行教師授課鐘點計算採「學時制」，例如教師每週鐘點八節，學校若規定每節至少四十位學生，如果只有廿位選課，教師一週至少需上十六節課才能滿足基本鐘點，教學上課負擔等於加重一倍。

另外，私校以專案教師或專技教師取代專任教師，非常普遍。甚至全系沒有專任教師，無視教育部每系至少七位專任教師的規定！為危機預做準備的心態，已昭然若揭。

而教師薪資中的研究加給，更端視是否有計畫，及金額是否達標，才決定核發金額。因此大部分私校教師研究加給恆常打折，甚至只剩本俸。

更普遍的則是教師年終獎金綁每人招生名額，所以很多教師要到高職免費授課，博感情！雖然學校會給每生三千元的綁人費用，但由於競爭激烈，老師只好再加碼，以達成自己的年度招生額度。

高教以外，筆者一位服務於中小學的朋友，經歷處遇，也令筆者咋舌！他是編制外員工，照理一○三年八月起已適用勞基法，對於薪水、工時、勞退金、加班費都有明確規定。但學校總有各種手段，讓該有的權益都享受不到；評鑑時，讓他們像人球一樣，在幼兒園及小學之間，踢來踢去！

更慘的是，有膽敢爭取權益者，利用一年一聘的制度，隔年就不予續聘！這位朋友說了一句讓人痛心的話：縱有規定，一切學校說了算！

凡此種種，主管當局知不知道？我們的訪視及評鑑，為何看不出這些不公不義？難道私校教師不值得正義之光的照護？對比於國立學校教師所享受的種種保障，私校教職員遭遇如此，政府豈可睜一隻眼閉一隻眼？

（作者為世新大學前校長）