自由廣場》杜正宇也該出面講清楚

◎ 洪維健

報載《灣生回家》作者田中實加（陳宣儒，或者陳金燕），承認身世造假、盜用繪畫作品，讓我想起二○一五年四月廿九日，中央研究院民族學研究所第一會議室所辦的《灣生回家》映後演講（還供應免費午餐），我慕名前去，因為中研院標明，主講人是法國尼斯國立美術學院碩士，這個在國家最高研究所舉行的映演，立刻引起各方注意，當時我就覺得「尼斯國立美術學院碩士」這個頭銜怪怪的，現在才知道，推動這次中研院映演的，正是陳宣儒的男友、中研院台灣史研究所博士後研究員杜正宇。杜正宇跟陳宣儒還在二○一五年八月十二日共同具名，發表灣生回家的文章，而且經常一起出席露臉。

每次發生社會醜聞，其實，除了「元凶」，更有許多「幫凶」，今天講轉型正義，其實除了追查主使者，也該把跟著助紂為虐的「知情者」揪出來。陳芳明老師幫忙寫推薦序，昧於資訊不對等，情有可原；又是歷史博士又是歷史助理教授的杜正宇，是元凶的親密戰友，就不可以躲在後面不吭聲了，他也應該出來說清楚講明白。如果不是中研院映演座談，也不會拉出後來全台簽書會各方肯定的波波高潮。如今文化界，特別是紀錄片界因此蒙羞，我廿年拍了卅個台灣文史紀錄片，看到日治時期灣生的文史題材，從此掉進茅坑，真是心痛，也氣得發瘋，我們清理日治歷史真相的人，一下子全都遭到懷疑。

這樣的醜聞，出版社道歉了，可是助紂為虐的「知情者」杜正宇，你也該出來講清楚，你是什麼時候才知道陳宣儒身世造假，盜用別人繪畫作品的真相？

（作者為紀錄片導演）