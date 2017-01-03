自由廣場》〈金恒煒專欄〉錯了，不要賴給賴和！

錯了就是錯了，必須要承認，沒有二話。

不管是冒稱「灣生」田中實加的作家陳宣儒，還是貴為總統卻在春聯中錯寫「自自冉冉」的蔡英文，做錯了，寫錯了，不可以將錯就錯，更不可以郢書燕說。那些妄圖替總統塗脂抹粉、指鹿為馬的諾諾之士，只凸顯台灣社會的虛偽不實。

首先討論一下賴和的原詩到底寫的是「自自由由」還是「自自冉冉」？從媒體刊出的賴和手稿的行氣來看，賴和的書寫，凡一豎、一橫都出格的長，如自、由、幸、身、事，皆然。其次，非要說賴和用「自冉」取代「自由」，不能只有孤證，賴和的詩作俱在，可以覆按。比觀研究者所引賴和詩文，「自由與平等」是他的價值的核心；且引一九二四年的三首詩，一是白話詩中有「一人各平等」、「一人皆自由」句，同年〈飲酒〉詩，「頭顱換得自由身，始是人間一個人」，另首，「滿腔碧血吾無吝，付與人間換自由」；「自由」，一一在目。三者，有人說「自冉」係客語發音，賴和確是客家人，但根本不會說母語。更重要的是，「自冉」不見於任何漢文典籍，賴和漢文造詣不淺，且寫了許多漢詩，非濫竽充數之輩，不會犯此錯。

順便回應一下。有人說「自由」是日人翻譯的名詞，漢文古未有之。此亦不然。一千年前的王安石〈擬寒山拾得二十首〉之四，即有「風吹瓦墮屋，還打破我頭，……，我終不嗔渠，此瓦不自由。」所以胡適才會一再說：「『自由』在中國古文裡的意思是『由於自己』，就是不『由於外力』。」退一萬步說，賴和若真的寫出「自自冉冉」，是賴和錯了，或者也可說賴和「自造新詞」。賴和是作家，有自造新詞的權利，但蔡英文的春聯是正式公文書，不可以用太虛幻境自造「石頭記」。

最後談幾個重要的課題。第一，蔡總統犯了錯誤，不可賴給正確書寫的賴和身上，這是厚誣古人。第二，即使白紙黑字印出來的，不保證必然正確，有疑處要追溯原典。即使原典，也可能出錯；考證工夫的必要在此。第三，漢語書寫，也要專家，素人自以為是，必闖禍。舉一例，蔣介石時代，總統府秘書室就聘請了古典漢詩的大師周棄子，臺靜農教授讚譽他是「全台第一詩人」。周棄子有一篇文章，專論機要秘書作「應酬文字」，他表示：「由於我們文字構造特別，具備所謂平仄、對仗，加上書本上典故的運用，纔樹立起這小玩意的骨幹；沒有這些，也沒有所謂應酬文字了。」春聯就是應酬文字的小玩意，雖小道必有可觀。

結語。誰說總統一定要玩春聯這些小玩意？如果一定要玩，就必須嚴守規定，免得鬧笑話，落人話柄。值得思索的是，這麼簡單容易不可能產生爭議的春聯小事，總統府都可以惹出偌大風波，難怪就任以來，問題這麼層出不窮。從小窺大，不讓人冷汗浹背也難。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）