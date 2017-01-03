自由廣場》中國青年談台灣旅遊

◎ 木下實

在我的學生時代，我只要有半天的閑暇，我都會起個大早，乘個公車，去桃園晃悠晃蕩，再小的公園都逛，看見什麼想吃的都吃。要是時間更為寬裕，我就讓同學當嚮導，去他老家住上一日。台灣本身的旅遊資源在我看來著實不錯，然而現在卻有不少旅遊業者因為共匪打壓，抱怨連連。究竟台灣的旅遊產業出了什麼問題，還要把公務員拉下水來拯救？

中共在境內是打擊低價團的，否則遊客被宰了以後肯定心懷怨恨，何況購物本身會擠占遊覽時間。但是我去日本卻未看見日本政府對此出手，反而放任遊覽車開到購物點，警察對這樣的逾時停靠還格外寬容。這也難怪了，我的那群同事在日本都是買買買的，而且一定要日本製造的，從感冒藥買到保溫杯，從剃鬚刀買到牙刷。每個人回去的時候都是手提電鍋，後背床墊的，口袋裡可能還有一打避孕套。這樣的一條龍反倒能推銷日本商品，促進日本工業振興，難怪到處都是中國人店員。

不過我想這個不適用於台灣！台灣貨在我們的眼中沒有什麼特別的地方，我們電子業也只是知道台灣原件不差，但是要好的可能會去買日本造。台灣也沒有出名的藥妝公司。或許可以考慮從推銷農產品開始，台灣不是只有鳳梨酥，無論是肉干還是金橘醬都非常好吃，政府可以對農產品進行認證，讓觀光客能在休息站當中買到最優質的農產品。要他們知道台灣的點心才是最好的，送禮就送要池上百家米。

不過僅僅是特產，還不夠吸引回頭客，對於團體旅行，觀光線路實在重要。台灣乃低緯度國家，日光充沛，生活節奏慢，店鋪甚至早上十點前都不開門。八點就開始遊覽行程，實在太過匆忙，而且很多景點停留時間也過於短促，台灣的景點個人覺得適合閑逛，雄偉之景相對於大陸人來講而言過於稀少，如果不慢慢品味，只不過是囫圇吞棗，不知其味。甚至因為要趕景點，而略過太多當地特色。例如從阿里山下來就要沖到逢甲夜市去吃飯，何必呢，嘉義的火雞肉飯吃起來也很清爽阿！遊覽完國父紀念館要翻山去廟口吃飯，田螺沒有好吃到那種程度吧？政府要糾正這種奇異的旅遊行程才好。

現在台灣政府想要增加自由行旅客，但是未見改善政策。我覺得首先要解決交通問題。遊客沒法租機車，公車等待時間又太長了，很多景點也沒有公車可走。這樣的自由行，反而沒有跟團行便利，而且交通成本反而會更高。另外需要注意的是，台灣旅館的預定非常麻煩，政府公示的合法民宿多數未提供線上付款方案，都需要使用ATM轉賬才可以，更缺乏多國語言介面。這樣對遊客一點也不友善。所幸台灣並沒有不法拉客現象，但是這樣的不便利使得遊客傾向由旅遊公司代為辦理，與政府的想法背道而馳。

不同的國家有不同強項，旅遊政策是不能照搬的，台灣的面積那麼小，於其促進國內旅遊，不如想辦法整理環境、擴展國外客源，方為長久之道。（作者為曾來台灣當過交換學生的中國人）