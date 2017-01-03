自由廣場》孬種退將，就讓王洪光罵？

◎ 林金忠

曾擔任陸軍總司令的國民黨副主席陳鎮湘，日前在中國北京高調宣稱他們已經準備好要在二○二○年重返執政，真不愧是軍人氣概啊！只可惜，表錯情！

第一、他宣稱重返執政的地點錯誤，因為國民黨二○二○年並不是要在中國北京參與選戰，陳鎮湘這樣的宣稱動作想必是「放屁安狗心」吧！

第二、他軍人氣概展現的時機錯誤，因為幾天前中國退役將領王洪光揚言在一百小時之內就可以奪下台灣時，卻未見同為退役將領的陳鎮湘的軍人氣概啊！難道陳鎮湘對王洪光這樣的屁話「暗爽在心裡」？還是默認台灣軍人不堪一擊？這種類似江湖兄弟嗆聲「一槍讓你斃命」的「一百小時之內奪下台灣」，可以讓台灣退將感到一陣興奮嗎？帶過兵的陳鎮湘，有沒有想到：王洪光的共產黨軍隊可以「在一百小時之內奪下台灣」其實就是在嘲諷台灣的軍人們（當然包括領取終身俸的退役將領）都是孬種沒用的東西，不是嗎？接下來又有八名退將要去中國聽訓了，軍人的形象，會不會再受一次摧殘？讓我們繼續看下去！

（作者為大學兼任講師，雲林縣民）

台灣退將 中國武器

◎ 羅伯特亞當斯

蔣介石敗退台灣，把台澎金馬當成反攻中國的復興基地。復興基地作為軍事用途，可守可棄，悉為個人權力服務，根本不在乎台灣是唯一的故鄉，是唯一的家園。

台灣退役將領、卸職國安人員往返中國絡繹不絕，國安局對待渠等異常寬容，未把維護國家安全、增進公共利益考量在內。假借各種團體名義舉辦交流、座談之集會甚至組織化，台灣退將參與此類集會，何來正當性？中國是台灣最具威脅性的敵人，台灣人民納稅供養退將，難道是要縱容退將與敵方人員進行情報交流，共同研析如何「秒殺台灣」？

中共最成功的統戰，就是「國軍、共軍都是中國軍」。在「一個中國」原則下，假託中國統一的民族大義，遂行個人私利的背信忘義。這些外來者始終不能忘懷中國的統一，即便吃台灣米、喝台灣水，領台灣的錢、做中國的事，終究還是背信台灣，回歸中國。

馬政府已經縱容八年，蔡政府若是繼續包容不懲，國軍何來紀律，又何來保衛家園的自信？面對中共全方位的滲透與統戰，只要一個「傅作義」發生於台灣，不費一兵一卒就能鬆懈國軍防備，打擊台灣國防。台灣退將若成為中國武器，甚是可怕恐怖。（作者為自由作家，台中市民）