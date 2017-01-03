自由廣場》期待八退將譴責王洪光

◎ 姚中原

如何避免退役將領赴中做出傷害國家利益的行為，但又能藉助他們的軍事專業持續為國家貢獻，值得各界思考！

媒體報導，有八名退將，在陸軍退役上將陳廷寵率領下，預定本月五日到八日赴中國大陸參加「海峽兩岸將軍聯緣文化節」的活動。退輔會副主委李文忠日前在立院接受質詢，針對此事表示，這八名退役將領赴中，無相關規定可約束，但已請這些退將不接受媒體訪問、不發表政治敏感問題談話。未來也會考慮延長退伍官兵赴中管制期。

近年來，台灣退將頻赴中國大陸參與中共官方活動，引發國內社會各界極大爭議。不論是國安局、國防部或退輔會，不能只從消極態度來處理此類事件；未來除修法規範外，必要時，甚至可循勢誘導、借力使力，甚至要求這些退將在中共的公開場合，亦須替台灣發聲，即強力反駁中共一些退將的不當言論。

例如前中國大陸南京軍區副司令、退役中將王洪光去年十二月十七日在二○一七《環球時報》年會上談到，兩岸會在二○二○年前後爆發台海戰爭，中共解放軍屆時可能一舉奪取台灣，甚至是以「小時」計算就可奪取台灣。以上猖狂並恫嚇台灣的言論，我退役將領就該出面且不客氣的給予強烈譴責，並表達台灣人民都有堅強抗敵的決心及意志。

少數缺乏國家認同意識，嚴重有辱國格及有損國家利益的退將作為（例如參觀解放軍閱兵大典、聆聽習近平演講），確實對不起國人。但絕大多數退將，相信仍是效忠國家及領袖，未來如何吸取這些退將多年的赴中經驗及心得，以及讓其扮演護衛台灣的正面角色，實值得我國安單位深入研究。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）