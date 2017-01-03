在深夜食堂遇見街貓鮑伯

◎鄧蔚偉

鮑伯（BOB）是一隻流浪貓，公的，也是英國一本暢銷書和賣座電影的男主角。

鮑伯的出身很重要—英國倫敦，如果不是在一個文明那麼高的地方，就不會有如此動人又發人深省的故事發生。

故事的另一個主角，是一個被親生父親視為無可救藥而拋棄的吸毒者，一個公的毒蟲，這種人在菲律賓可能早就被杜特蒂獵殺了。

流浪貓和毒蟲都是需要被照顧的生物，否則都可能暴屍街角，在倫敦也不例外。故事的動人之處就在於一個有制度、有專業道德在維持人性溫暖的英國社會，提供了一個死裡求生的環境，只要毒蟲下決心擺脫毒品的糾纏（多麼不容易啊！），人生就會重新而且精彩地再來一次！

同樣地，另一部電影《深夜食堂2》，也觀照到人性極度幽微的內裡，尤其是導演處理的手法，會讓「電影」這個東西永遠處在人類文明的浪頭上，而被普羅大眾不停地追逐。

這部電影描述一位被詐騙集團詐騙二百萬日圓，又獨自流落在東京的老婦人（台灣一定也有很多類似的悽慘故事）。老婦人被詐騙了卻不敢聲張，因為她自慚於年輕時拋劣夫棄幼子，和另一個公的私奔而去的自私人性。

《深夜食堂》是日本知名漫畫作品，也拍成電視影集和電影，和前面講的《遇見街貓BOB》有異曲同工之效，做為一個喜歡電影的台灣人，深感慚愧又振奮！

慚愧的是，台灣電影總是屈服於市場（不論是低俗還是媚中），一直無法在文化和精神上鍛鍊扎根，而相關媒體人也跟著隨波逐流，無法建構出一個具有意志力的監督與共勉的環境。

令人振奮的是，整個時代在急速變化之中，台灣社會力也參與其中，此時台灣人的理念與願景，會和電影的發展同步展開。

台灣電影一定要重新改造，重新建立基礎，只要有決心開始，永遠不嫌晚，十年、廿年後，一個世代、兩個世代後，再開花結果，為台灣自己的文化，為人類的文明盡一份心力。