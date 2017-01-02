自由廣場》壓垮學術倫理的那些蘿蔔與棍棒

◎ 陳竹上

近日國科會專題研究補助期限將至，閉關趕計畫成為學界全民運動，集體力拚研發績效。近年來台灣學術界造假風波不斷，連教育部長、台大校長都涉入其中；然而，學術研究理應是充滿創意發想、在發現新知中獲得樂趣與成就感的歷程，況且一個人對特定領域有興趣而進修到博士，並投身待遇其實不高的學界，理應更有此求真熱忱，為何造假？這是因為台灣以研究績效為名，發展出天羅地網的獎懲機制，形成學術金權系統，幾乎強加其威脅利誘於每一位學者。

蘿蔔舉其要者如應徵大學教職、申請科技部計畫補助、領取主持費與研究獎勵、教師評鑑、教師升等、特聘教授與各項職位；棍棒舉其要者如論文篇數不足、科技部計畫未過，則不發年終獎金；教師評鑑未過、無法於期限內升等，則解聘或不續聘。如此局面，一位年輕學者縱使無意競逐金權，也無法面對中年失業、繳不出房貸，以及被冠上「違反聘約情節重大」而解聘的污名，也只能全力配合演出。

日本學界曾推展「新SCI」（social contribution index，社會貢獻指標），希望與只講究量化績效的SCI（science citation index，科學引用索引）抗衡，並藉此思考學術界對社會應有的實質貢獻。如今教育部以邀請國際大師演講、推行研究生把關機制等措施，因應當前脫序現象，恐怕成效有限；或許只有拿掉這些壓垮台灣學術倫理的棍棒與蘿蔔，才有可能釋放科學求真求善的初衷。（作者為國立高雄師範大學通識教育中心副教授）