自由廣場》蔡總統效率實在太差了！

◎ 白大昌

記得蔡總統剛當選時提到四大改革。當時只感覺台灣就像一台要一飛沖天的火箭,讓我這年近半百的中年人也感到渾身是勁。沒想到蔡總統竟然在欲一飛沖天的火箭下燒柴火,而且要全體台灣人陪她耐心等待幫忙搬木材。司法改革到現在連個影子也看不到,年金改革竟然要開會一年,還要找被改革者來背書,實在讓人搞不懂她的邏輯。要攻進巴士底監獄的法國人民會找國王與貴族來一起行動嗎?要尋求獨立的美國人會找英軍來幫忙嗎?蔡總統今天民調一直掉,我想與她這種做事態度有絕對的關係。

台灣總統民選後已過了二十年。但是,許多二十年來一直梗在心中的改革,還是無法看到立即施行。等了二十年,還要我們再等嗎?我不知道蔡總統的邏輯在哪裡?明明可以馬上解決的事,為何還要拖?我相信很多人跟我有相同的感受。

我是學企業管理的。企管的兩大基石就是效能(effectiveness)與效率(efficiency),簡單的說,效能就是把事做對(doing the right things),而效率就是把事做好(doing the things right)。最後,策略,就是領導者要如何將企業從目前這個狀態帶領員工走到他所形塑之願景。

企業管理當然與國家經營不同,但我認為以上三個概念同樣可以應用於國家經營的檢視。雖然,蔡總統在效能方面不是百分之百做對的事,但比起前任馬英九已好太多,最少方向還算正確。在策略上也沒什麼大問題,但效率實在太差了!許多可以劍及履及的事,卻看到她拖拖拉拉。或許有些人會說她謹慎,謹慎可以避免犯錯。這在一家守成的企業中,或許是重要的領導特質。但在一家已經千瘡百孔亟須改革的企業,就是前進的絆腳石了。

台灣就是一家千瘡百孔的企業,需要的是像川普這般劍及履及的態度。如果蔡總統拿出像川普這樣的態度,即使改革不是很成功,我相信也不會有人怪她,因為大家都知道改革會碰到相當大的阻力。但是,蔡總統的態度卻讓人感覺不要不緊,難怪支持者會抓狂。

期盼蔡總統拿出劍及履及的態度與行動力量,讓人民體會到您改革的決心。而不是雖然做對的事卻沒人鼓掌,馬上把十八%拿掉吧!

(作者為台北大學企管博士,任職教育業)